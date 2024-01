Ladrão infarta durante fuga, é abandonado por comparsa e morre

Um homem suspeito de roubar um carro zona sul de São Paulo teve um infarto e morreu enquanto fugia da polícia nessa terça-feira (9/1). O ladrão e o comparsa trafegavam pela Estrada de Itapecerica da Serra quando ele começou a passar mal e foi abandonado no meio do caminho. O comparsa foi preso.

A dupla roubou o veículo, um Fiat Argo vermelho, enquanto a motorista saía da garagem de casa. Imagens de uma câmera de segurança mostram um dos suspeitos se atirando para dentro do carro para puxar o freio de mão e a vítima sendo arrastada para fora. Na sequência, a dupla foge com o veículo.

Assista:

Segundo a Polícia Civil, pouco tempo depois, por volta das 11h, policiais que faziam patrulhamento pela Rua Eunice Bechara de Oliveira avistaram o veículo em alta velocidade e começaram uma perseguição.

O motorista, Danilo Carneiro de Sousa, foi abordado na Rua Rosário Scamardi. Logo em seguida, os policiais teriam recebido informação via Copom de que aquele veículo havia acabado de ser roubado.

Ao ser questionado sobre o roubo, o motorista teria confessado o crime e disse que havia abandonado o comparsa no meio da fuga. O segundo suspeito foi encontrado pela polícia desacordado no número 2860 da Estrada de Itapecerica. O Samu foi acionado e constatou o óbito do ladrão.

Danilo Carneiro de Sousa foi preso em flagrante. O caso é investigado pelo 47º Distrito Policial de São Paulo.