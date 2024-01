Mara Maravilha detona Xuxa e se vangloria: “Única morena que reina”

Mara Maravilha soltou o verbo e falou tudo o que pensa sobre alguns famosos, entre eles Xuxa Meneghel. Ela lembrou que não passou nos testes para ser uma das paquitas da loira e revelou que chegou a pedir perdão para a apresentadora.

Na participação no podcast PodZé, Mara disse que estava em outro momento quando reclamou de não ter sido convidada para participar do Criança Esperança com a Rainha dos Baixinhos, Eliana e Angélica. Mas afirmou que “ali era a Xuxa com suas paquitas”.

“Resumindo: eu não fui classificada para ser paquita. Eu e várias outras pessoas, do meu biotipo, que não podiam também ser paquitas. Por isso que eu sempre gostei mais da Mara Maravilha. Fala sério, eu sou a única morena que reina no meio das loiras”, disse a artista, que fez sucesso com o público infantil entre os anos 1980 e 2000.

No papo, o apresentador José Eduardo, conhecido como Bocão, mostrou para a artista um vídeo em que Xuxa se surpreende ao ouvir que Mara Maravilha pediu desculpas para ela e questiona: “Pode até pedir perdão, mas ela vai mudar”. Mas a morena prontamente rebateu.

“Eu pedi perdão, mas não mudo, não. O que me muda é Deus. Eu sei o que eu tenho dentro de mim. Eu sou autêntica! Eu falei um monte de coisa, até o que não devia. Mas nada que me prendesse ou me processasse. Ultimamente eu é que tenho processado uma turminha aí! A gente [ela e Xuxa] era amiga, de vários e vários capítulos. Não era super amiga, mas era amiga de dormir na casa”, garantiu.