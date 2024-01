Menina nasce com quatro rins e está entre 100 casos no mundo

Incluída nos casos raríssimos da medicina, uma menina nasceu com quatro rins. Hoje com 1 ano e 1 mês, a pequena Isis Eloah Ferreira Alves está entre os cerca de 100 casos da medicina documentados na literatura mundial. O caso, publicado pelo G1, é é conhecido na medicina como “rins supranumerários” e demanda acompanhamento.

A mãe da menina, Thalia Silva Alves, de 21 anos, contou que Isis Eloah já precisou passar por diversas internações. Segundo ela, a filha nasceu prematura, tem alguns atrasos motores, mas leva uma vida normal. “Minha filha é rara e única”, disse a mãe.

A família mora em Formosa (GO), mas Isis nasceu no Hospital de Sobradinho, em Brasília. Por ser prematura, precisou ficar na incubadora. Na ocasião, os médicos não suspeitavam da condição de Isis. Ela foi transferida para o Hospital da Criança José Alencar (DF), onde foram descobertos os quatro rins.

Aos 5 meses, quando houve a necessidade de Isis passar por uma cirurgia, os médicos confirmaram que ela tinha nascido com quatro rins. Como Formosa fica a cerca de 80 quilômetros do Distrito Federal, a menina hoje é tratada no Hospital da Criança de Brasília (HCB).

Os médicos da unidade explicam que a quantidade superior de rins se dá devido a uma má formação ainda na getação. Ainda não existe explicação porque se desenvolve mais de um rim em cada lado.

O médico que a acompanha, Hélio Buson, afirmou ao G1 que ter vários rins não apresenta anormalidade para o corpo. Assim, os órgãos podem passar despercebidos ao longo da vida e só serem notados na vida adulta. É necessário que haja acompanhamento.