Nível do Rio Acre continua subindo após chuvas do fim de semana; veja medição

O nível do rio Acre subiu após as chuvas deste final de semana (20 e 21). Com registro de chuva de 23 milímetros durante o período, a cota do manancial aumentou 40 centímetros no espaço de 24 horas, aponta medição da Defesa Civil.

O nível do rio se encontra, neste momento, com 6,32 metros, o que já acende o alerta para os órgãos de Defesa Civil, com um quantitativo dessas precipitações sendo nas cabeceiras dos rios, o que influencia diretamente na capital acreana.

“Tivemos aumento dos igarapés Dias Martins e Fundo, principalmente, e muita chuva nas regiões de Brasiléia e Assis Brasil e é uma água que vai chegar aqui em Rio Branco”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão.

Além disso, mesmo com o nível do rio chegando aos 5 metros em janeiro, o coordenador adverte sobre possíveis enchentes nos próximos meses, como já aconteceu em 2021.