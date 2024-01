No interior do Acre, escola realiza projeto ‘Natal Feliz’ para comunidade escolar; VÍDEO e FOTOS 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Francisco Rabelo Sá, realizou na última sexta feira (19), o Projeto Natal Feliz, no município de Santa Rosa do Purus. O projeto que já vem sendo realizado desde 2021, sob a Gestão da Direrota Wania Carvalho tem se tornado a cada ano um sucesso.

O projeto tem como objetivo principal levar a cada criança da escola um pouquinho de alegria da magia do Natal, onde cada criança matriculada na escola recebe um brinquedo. Estendendo o projeto, levamos bombons , Skines e pipocas as demais crianças do município, além de uma linda apresentação de dança realizada pelas professoras e toda equipe escolar.

O projeto conta com uma grande parceria, não só da Secretaria de Educação do município e dos comerciantes locais, mas como de alguns pais e amigos da escola como a delegada de Polícia Civil Dr. Mariana Gomes que tem acompanhado desde o primeiro ano do projeto, e esse ano tivemos uma bela surpresa do Dep. Estadual Tanizio Sá, que fez uma contribuição generosa com brinquedos, muitos empresários locais tbm tem contribuído com a doações de bombons para a realização do projeto, a secretaria de saúde que disponibiliza o carro e a Polícia Militar que acompanha a equipe escolar.

Veja imagens: