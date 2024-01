Policiais penais impediram mais um plano de fuga no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, na tarde deste sábado.

De acordo com a direção do presídio, os policiais notaram uma movimentação estranha na cela 810, do bloco 8, durante um procedimento de rotina.

Após verificação, foi percebido que os presos estavam fazendo um buraco em uma das paredes da cela.

Com a rápida ação dos policiais, o plano de fuga de 13 detentos foi frustrado.