Treta? Marquezine curte indireta de marido de Sasha para Enzo Celulari

Horas após o unfollow em massa repercutir na web, João utilizou o Twitter para disparar uma suposta indireta contra Enzo. “2024 é o ano que as máscaras de todos ‘filhos da puta’ vão cair”, escreveu o cantor. Bruna deu like na publicação feita pelo amigo.

João, que fez uma transição do gospel para a música pop recentemente, se recusou a expor os motivos do desabafo. “É tão feio e baixo que não vale a pena”, escreveu.

No entanto, o artista deu like em tweets que indicam que o alvo é, sim, Enzo. “Esses que pagam de bom moço na internet são os piores”, diz uma publicação curtida pelo artista. “Acho que o buraco é mais embaixo do que imaginamos”, escreveu outro usuário, que também ganhou o like do marido de Sasha.