Veja dicas de como montar uma biblioteca para as crianças em casa

A leitura é de extrema importância para as crianças. Essa atividade aumenta a concentração, desenvolve a criatividade, aumenta o vocabulário e ajuda no aprendizado da escrita, entre outros benefícios. Porém, não vale apenas esperar que os pequenos decidam gostar de ler sozinhos: é preciso que os pais incentivem isso.

Existem algumas formas de incentivá-los. Os pais podem ler para as crianças, ser um exemplo e até montar uma pequena biblioteca em casa com as obras para a criança. Essa última opção é bem interessante para que os pequenos possam pegar os livros que quiserem quando desejarem.

Segundo Laura Vecchioli do Prado, coordenadora editorial de literatura e informativos, é legal que essa biblioteca tenha uma parte física e outra digital. “A maior vantagem de montar uma biblioteca on-line e uma offline é dar a crianças e jovens a oportunidade de ter acesso a livros em qualquer situação ou local: tanto em casa quanto fora dela”, afirma a especialista.