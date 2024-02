Acre inicia vacinação contra dengue na próxima semana em 11 municípios; veja locais

No próximo dia 16 de fevereiro, a Saúde do Acre começa a aplicar a vacina contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos, com expectativa de vacinar 17.810 jovens nesta faixa etária, na Regional do Baixo Acre. Segundo o site Agência de Notícias do Acre, a faixa etária deve avançar progressivamente a medida que novos lotes forem entregues pelo fabricante e repassados ao Estado pelo Ministério da Saúde.

A escolha pelo início da imunização das crianças de 10 a 11 anos foi baseada no índice de hospitalização por dengue dentro dessa faixa etária, entre 10 a 14 anos, além da limitação das doses. Em Rio Branco, as doses estarão disponíveis no Crie, Policlínica Barral y Barral e Urap Eduardo Assmar.

“Recomendamos que a vacinação seja iniciada pela administração da primeira dose para as idades de 10 e 11 anos. Desta maneira, todos os municípios elencados selecionados dentro da estratégia receberão as primeiras remessas até a segunda semana de março. As demais doses para segunda dose serão enviadas posteriormente considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses”, destaca Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre.

Veja abaixo a lista de onde a vacina estará disponível:

Unidades de referência:

Acrelândia:

UBS Norton Vitorino

Bujari:

UBS Raimunda Porfirio

Jordão:

UBS Antônio Rodrigues Dourado

Plácido de Castro:

UBS João de Deus

Capixaba:

Centro de Saúde Ildefonso Cordeiro

Rio Branco:

1. Crie

2. Policlínica Barral y Barral

3. Urap Eduardo Assmar

Senador Guiomard:

UBS Maria do Socorro

Manoel Urbano:

UBS Inácio Ribeiro

Sena Madureira:

UBS Lauro Fontes

UBS Aguinaldo Nunes

Santa Rosa:

UBS Paulo Alcione Marques

Porto Acre:

1. Sede: UBS Maria Soledade Soares Gadelha

2. Vila Incra : UBS Raimunda Bitencount

3. Vila do V: UBS Ilda Barbosa de Souza

4. Tocantins: UBS Álvaro Araújo Nobre

5. Vila Caquetá: UBS Daniel Gledsom Lucena