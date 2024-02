Acreanos aderem à moda “nevou” que ganhou as redes sociais neste Carnaval 2024

O Carnaval de 2024 tem sido marcado por uma série de tendências que têm invadido as redes sociais e influenciado o modo como as pessoas se preparam para a folia. Uma dessas tendências, que ganhou destaque após o prefeito de Recife, João Campos (PSB), viralizar ao platinar seu cabelo, tem conquistado adeptos até mesmo nos confins do país: o “nevou”.

No Acre, um grupo de foliões decidiu abraçar essa moda e adotar o visual platinado para o Carnaval. Inspirados pelo vídeo de João Campos e pela estética do “nevou”, eles não hesitaram em seguir o exemplo e embarcar nessa onda de estilo.

A técnica do “nevou” consiste em descolorir completamente o cabelo até atingir o tom branco.