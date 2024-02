Adailton Cruz lidera esforços em defesa dos servidores irregulares da saúde em audiência pública

Na manhã desta quinta-feira (22), a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) foi palco de uma audiência pública de extrema importância, convocada a partir do requerimento do deputado Adailton Cruz, presidente da comissão de saúde. O objetivo principal do encontro foi discutir a situação dos concursados da área da educação, que foram integrados ao quadro da saúde em 1994 e hoje se encontram em uma condição irregular perante a legislação.

A pauta da audiência visava buscar um encaminhamento efetivo para corrigir a situação desses profissionais, os quais, em decorrência da urgência enfrentada pelo estado na época, foram realocados da área da educação para a saúde, devido a uma epidemia de cólera. Mais de 300 trabalhadores se encontram nesta situação, sofrendo sérios prejuízos em suas carreiras e perdendo direitos trabalhistas essenciais. Para Adailton Cruz, essa é uma injustiça contra pais e mães de família que, há três décadas, dedicam suas vidas ao cuidado e a salvar de vidas.

Durante a audiência, o deputado expressou sua profunda preocupação com a situação dos servidores da saúde, enfatizando a necessidade urgente de uma resolução justa e rápida para o caso. Ele ressaltou a importância de reconhecer o trabalho e o comprometimento desses profissionais ao longo dos anos, garantindo-lhes o reconhecimento de sua regularidade e efetividade no serviço público.

Ao final da audiência, foram delineados encaminhamentos cruciais para a resolução do caso. Adailton Cruz cobrou celeridade por parte da Procuradoria Geral do Estado (PGE) na resolução do impasse e anunciou a elaboração de um requerimento conjunto com todos os parlamentares, exigindo que o governo estadual e a PGE adotem medidas imediatas para regularizar a situação desses profissionais, garantindo-lhes o status de servidores regulares e efetivos.

A audiência pública representa um importante passo na luta pelos direitos dos trabalhadores da saúde no estado do Acre, demonstrando o compromisso do deputado Adailton Cruz em buscar soluções concretas para as injustiças enfrentadas por aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da população acreana.