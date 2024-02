Após ser alvo de crime, Mateus Solano desabafa sobre a deep fake

Vale destacar que o ator já foi vítima do uso da tecnologia, quando um vídeo em que ele supostamente divulga um produto viralizou nas redes sociais.

“Tenho muito cuidado com as empresas que me escolhem para um comercial. Já deixei de ganhar muito dinheiro por querer emprestar minha imagem apenas a empresas em que acredito, que têm algum papel socioambiental, por exemplo. E aí, de repente, me vejo falando para as pessoas jogarem em negócio de aposta. Esse é o oposto de tudo [em que acredita}”, explica.

Pai de duas crianças, o ator ressaltou o risco do recurso: “Me preocupa como artista e como pai, porque são inúmeras formas de usar a tecnologia para o mal”.

“Como pai, também, a gente está vendo tirarem a roupa dos adolescentes [em vídeos falsos]. É muito perigoso. Está mais que na hora das grandes empresas se responsabilizarem. A internet não pode ser mais ser terra de ninguém, precisa ser regulada”, afirma.