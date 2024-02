Atriz de série da Globo curte carnaval em Rio Branco e elogia organização: “Seguro e tranquilo”

A atriz Kika Sena, conhecida pelos trabalhos no filme Noites Alienígenas e na série da Rede Globo, ‘Falas do Orgulho’, em que foi protagonista, curtiu o Carnaval nesta segunda-feira (12), em Rio Branco (AC).

Kika foi a primeira atriz trans a receber o Troféu Redentor de Melhor Atriz no Festival do Rio por seu trabalho no elogiado filme “Paloma”. Ela é moradora do bairro Aeroporto Velho e acabou de se tornar mestre em Teatro pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

“Todo o trabalho da Prefeitura e do Estado tá bem legal na questão da segurança e da organização”, afirmou atriz global.

No seu terceiro Carnaval no Acre, Kika marcou presença com amigos e a esposa nesta segunda-feira. A atriz se juntou à diversão no Bloco das Iaras e recebeu um adereço peculiar: uma poronga, ferramenta emblemática dos seringueiros da Amazônia, usada para iluminar os caminhos na floresta.

“É um bloco realizado por artistas mulheres e que está saudando a música local. Foi muito lindo porque começou com o maracatu e depois surgiu uma mulher trans no palco, cantando”, enalteceu.

Assista a transmissão da quarta noite do Carnaval 2024: