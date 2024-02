Baixada da Habitasa debaixo d’água: bairro é um dos mais afetados pela enchente do Rio Acre; FOTOS

A cheia do Rio Acre na capital já atingiu pelo menos 40 bairros na capital. Entre eles, a Baixada da Habitasa, um dos mais afetados. Só nas últimas 24h, segundo informações do Corpo de Bombeiros, quase 30 famílias foram retiradas da rua Venezuela.

A Defesa Civil informou que em outras ruas do bairro, ainda há moradores que decidiram não sair de casa, mesmo com as águas já invadindo os locais.

Em Rio Branco, o Rio Acre apresentou um novo aumento no nível das águas, registrando 16,50 metros, de acordo com a medição das 9h desta quarta-feira (28). No início da manhã, às 6h, o rio estava com 16,45 metros. O afluente subiu 5 cm em 3 horas. A medição está sendo realizada a cada 3 horas e a próxima atualização será às 12h.

Veja fotos: