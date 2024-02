Barco naufraga no Rio Acre, vítimas tentam sobreviver e população entra em desespero; VÍDEO

Um acidente envolvendo o naufrágio de um barco no Rio Acre foi registrado na tarde deste domingo (25), em Brasiléia, no interior do Acre. O barco transportava três pessoas e acabou afundando.

Em um vídeo, é possível ver duas jovens se agarrando ao um pedaço de madeira para não acabar afogadas no manancial. Em seguida, um homem pula no rio em busca de salvar as vítimas.

O outro homem que estava na embarcação foi resgatado perto de um árvore por populares. Ainda não é possível quantificar o prejuízo causado pelo transbordamento do rio Acre no município.

Mais cedo, a prefeita de Brasiléia já havia se posicionado sobre a enchente. “Encerramos o nosso dia com essas imagens que partem o nosso coração. Hoje, é assim que nossa Brasiléia se encontra”, escreveu Hassem na legenda da imagem.

Até o momento, 17 municípios declararam situação de emergência devido aos transbordamentos do rio Acre e igarapés. Segundo informações apuradas pelo ContilNet, mais de 8 mil pessoas estão sendo afetadas pelas enchentes no Acre.

Veja o vídeo do barco: