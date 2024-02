Bolsonaro e Michelle chegam a Rio Branco em março e vão passar aniversários no Acre

O ex-presidente Bolsonaro já tem data para desembarcar no Acre: o dia 21 de março. Ele e Michelle Bolsonaro chegam ao estado para filiar o prefeito Tião Bocalom ao PL.

A informação foi confirmada pelo presidente do partido no Acre ao ContilNet, João Paulo Bittar.

Acontece que Bolsonaro chega no Acre na noite do dia 21, data do seu aniversário. O ex-presidente completa 69 anos. Além disso, os dois só deixam o estado no dia 23.

Antes, no dia 22, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também faz aniversário. Ela completa 42 anos.

Ambos irão comemorar aniversário no Acre, cumprindo agendas de pré-campanha municipal do PL. “Ver os dois passar os aniversários aqui, é um prestígio para o meu pai [o senador Marcio Bittar] e para os acreanos”, disse o presidente do PL.

O partido deve promover uma festa de aniversário para Bolsonaro e Michelle.