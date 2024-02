Brenda Strass é eleita Rainha Trans do Carnaval 2024 de Rio Branco

A acreana Brenda Strass foi coroada Rainha Trans do Carnaval 2024 de Rio Branco, neste sábado (10). Com 1,65 de altura, fantasia em tons de dourado e vermelho e muito brilho, ela levou um trofeu e o prêmio de R$ 4 mil.

Brenda disputou a coroa com mais duas candidatas: Penélope Souza, que foi a segunda classificada, e Israele Lima, que ficou em terceiro lugar. Elas foram avaliadas pela ex-paquita Samantha Castro, pelo Damião Souza, Jesse Branco, Anderson Lima e pela Meyre Manaus.

O concurso foi realizado no palco do Carnaval instalado na Av.Getúlio Vargas e marcou a abertura do segundo dia da festa. A escolha das realezas começou na sexta-feira (9), com a coroação da Karol Bombom como Rainha do Carnaval e do Júnior de Mônaco como Rei Momo 2024.

O Carnaval da prefeitura de Rio Branco tem programação até terça-feira, das 18h às 3h da madrugada. Um palco foi instalado na Av.Getúlio Vargas, que teve um trecho interditada.

A cobertura do carnaval de Rio Branco (2024) é realizada pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, que transmite ao vivo as celebrações nos dois carnavais públicos. A transmissão será pela página do ContilNet no Youtube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1, sob o comando dos apresentadores Everton Damasceno, Douglas Richer e Ludmilla Cavalcante.