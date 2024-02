Cerca de 14 mil pessoas já foram atingidas por enchente do Rio Acre e número deve continuar subindo

O nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana na manhã desta segunda-feira (26). Na última medição o manancial atingiu a cota de 15,96m, se aproximando dos 16 metros. Com isso, o número de pessoas atingidas pelas águas no afluente e dos igarapés já chega a cerca de 14 mil.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o número atual de famílias realojadas nos abrigos construídos pela prefeitura de Rio Branco já chega a 205.

“Nesse momento o número é muito dinâmico, agora nós temos 205 famílias abrigadas nos abrigos da prefeitura, totalizando 680 pessoas em abrigos. Nós temos também uma quantidade de aproximadamente mil pessoas desalojadas, mas temos uma quantidade ainda maior de famílias atingidas, que chega a cerca de 14 mil, tanto na zona rural, quanto na zona urbana”, informou.

Segundo Cláudio Falcão, a prefeitura continua dando assistência às famílias e o número deve crescer ainda mais nas próximas horas.

“Nós continuamos fazendo a remoção dessas famílias a cada momento, e abrigando elas nos abrigos da prefeitura, ao mesmo tanto que nós ampliamos o número de boxes dentro do próprio parque”, ressaltou.

As famílias que foram realojadas em virtude do transbordamento de igarapés seguem nos abrigos da prefeitura, e não devem retornar a suas casas por enquanto, em razão do risco eminente de um novo transbordamento, reforçou Falcão.

Rio deve continuar subindo

Conforme a Defesa Civil, o nível do Rio Acre deve continuar subindo nas próximas horas e mais bairros serão atingidos pelas águas na capital acreana.

“A previsão nesse momento é que ele continue aumentando. Estamos fazendo a fronteira entre uma média e uma grande enchente, então possivelmente, teremos alguns centímetros para aumentar nas próximas horas, pois já verificamos e os outros municípios continuam em cheia. Então aqui não temos uma calha maior para comportar tanta água. Com isso, cada centímetro que o rio sobe na vertical, na horizontal ele alcança muitos metros, e vai alcançar mais bairros e mais famílias, infelizmente”, alertou.