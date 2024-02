Cheia do Rio Acre: Água atinge primeiras casas no bairro Seis de Agosto; vídeo

O bairro Seis de Agosto é um dos primeiros a sofrer as consequências do aumento do nível do Rio Acre na capital acreana, que neste sábado (24) se aproxima dos 15 metros, segundo a medição feita às 12h pela Defesa Civil.

Para mostrar a situação das famílias que vivem na Seis, a reportagem do ContilNet conversou com a moradora Márcia Alves, que revelou está monitorando o avanço das águas de um córrego, represado pelo Rio Acre, que já atinge o quintal de várias casas, além de parte do Parque Capitão Ciríaco.

“Por volta da meia noite ele começou a represar e desde então já começou a entrar nos quintais. Está represando cada vez mais e continua enchendo ainda”, revela.

Algumas famílias já precisaram sair de casa em razão do avanço das águas. Segundo a moradora, caso o córrego continue subindo, logo a rua será tomada pelas águas.

Em Rio Branco, a Defesa Covil realiza medição do Rio Acre a cada três horas. A previsão é de que o manancial alcance os 16 metros nas próximas 48 horas.