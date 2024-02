Colapso em mina na Venezuela deixa 30 mortos e 100 soterrados; vídeos

Um colapso em uma mina ilegal de ouro deixou ao menos 30 mortos na Venezuela, nesta quarta-feira (21/2). Outras 100 pessoas teriam ficado soterradas.

As informações foram confirmadas à CNN pelo prefeito da cidade de Angostura, Yorgi Arciniega.

O desmoronamento aconteceu na mina conhecida como Bulla loca, que fica na cidade de Angostura, estado Bolivar. A área é considerada de difícil acesso, o que coloca obstáculos para a realização do resgate.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento logo após o desabamento e a tentativa de resgate aos soterrados.

No final do ano passado, um desabamento semelhante ocorreu no país. Pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas, no colapso ocorrido na cidade de Gran Sabana, em uma região da Venezuela próxima à fronteira com o Brasil.