Colisão entre carro e bicicleta deixa idoso gravemente ferido em Rio Branco

Um grave acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (28) na rua Marechal Deodoro, localizada no centro de Rio Branco (AC). De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do ContilNet, Antônio José Sotero da Silva, 79 anos, transitava de bicicleta quando tentava atravessar a rua Marechal Deodoro.

Infelizmente, um veículo Hyundai Creta de cor preta não percebeu a presença do idoso e acabou colidindo frontalmente com ele. O impacto foi tão forte que Antônio foi arremessado ao chão, batendo violentamente a cabeça. Testemunhas do ocorrido acionaram imediatamente o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), que enviou uma viatura de suporte básico para o local.

Ao chegarem, os socorristas constataram que Antônio apresentava um ferimento contuso grave na cabeça, com sangramento ativo e perda de consciência. Diante da gravidade do caso, foi necessário solicitar o apoio de uma viatura de suporte avançado para garantir os procedimentos de estabilização adequados.

Antônio José foi então encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco com um estado de saúde estável, porém preocupante devido ao corte profundo na cabeça. Ele foi entregue à equipe médica plantonista do trauma do PS, onde passará por novas avaliações e tratamentos.

Enquanto isso, a motorista envolvida no acidente parou o carro, mas logo em seguida se evadiu do local, sem prestar assistência. A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito não foi informada sobre o ocorrido até o momento.