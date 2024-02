SAIU! Está publicado o novo edital do concurso Caixa para o provimento de 4.050 vagas de níveis médio e superior de formação. O salário inicial do aprovado será de até R$ 14.915,00.

Veja, abaixo, as principais informações:

Banca: Fundação Cesgranrio

Vagas: 4.050

Cargos: Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR; Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.

Salários: até R$ 14.915,00

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março

Taxa de inscrição: Nível médio: R$ 50,00 Nível superior: R$ 65,00

Provas: 26 de maio

Edital

Concurso Caixa: navegue pelo índice

Cargos e vagas do Concurso Caixa

O concurso Caixa será destinado para a oferta de 4.050 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. Veja a distribuição das vagas abaixo:

Nível médio

Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR;

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior

Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.

Com relação as cargas horárias, sabe-se que os cargos de nível médio terão 6 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, ao passo que a carreira de engenheiro terá 40 (quarenta) horas semanais e a de médico, 30 (trinta) horas semanais.

Importante destacar que, deste total de vagas, 6% será destinado à pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos candidatos autodeclarados como pessoas negras.

Salários do Concurso Caixa

Os aprovados farão jus aos seguintes salários iniciais:

Técnico Bancário Novo: R$ 3.762,00

Técnico Bancário Novo para a área de TI: R$ 3.762,00

Médico do Trabalho: R$ 11.186,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 14.915,00

Além disso, os servidores também recebem alguns benefícios, como:

Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;

Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);

Participação de plano de saúde

Subsídio para a prática de atividades físicas

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

Requisitos do Concurso Caixa

Veja, a seguir, os principais requisitos do certame para os cargos ofertados:

Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo – TI: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação;

certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação; Engenheiro de Segurança do Trabalho: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão; e

diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão; e Médico do Trabalho: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e certificado de conclusão de curso de Especialização em Medicina do Trabalho, ambos registrados até a data de admissão.

Missão e atribuições dos cargos do Concurso Caixa

Confira ainda as missões e principais atividades das carreiras disponíveis no edital:

Técnico Bancário Novo

Missão do cargo : Execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento, realização de negócios e atividades administrativas, responsabilidade pelo sigilo das informações a que tem acesso no uso de suas atribuições, com foco no alcance dos objetivos estatutários e estratégicos da CAIXA.

: Execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento, realização de negócios e atividades administrativas, responsabilidade pelo sigilo das informações a que tem acesso no uso de suas atribuições, com foco no alcance dos objetivos estatutários e estratégicos da CAIXA. Principais responsabilidades: Prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; Identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica; Efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral; Inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento; Efetuar cálculos diversos e controles numéricos; Identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; Executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Missão do cargo: Atividade profissional destinada a realizar estudo dos riscos de segurança no trabalho, atuando em conjunto com os demais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -SESMT, visando à melhoria das condições de trabalho nas Unidades da CAIXA.

Atividade profissional destinada a realizar estudo dos riscos de segurança no trabalho, atuando em conjunto com os demais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -SESMT, visando à melhoria das condições de trabalho nas Unidades da CAIXA. Principais responsabilidades: identificar, analisar e propor ações quevisem a segurança dos locais de trabalho, efetuando o controle de risco, de poluição,higiene do trabalho, ergonomia, incêndio, entre outros; Desenvolver e implantar técnicasrelativas a gerenciamento e controle de riscos; Vistoriar e realizar perícias, caracterizandoatividades e locais insalubres ou perigosos; Avaliar riscos e falhas, investigando causas epropor medidas preventivas/ corretivas; Propor políticas, programas, normas eregulamentos de segurança do trabalho; Projetar sistemas de proteção contra incêndios ecoordenar atividades de combate a incêndio e salvamento com a elaboração de planos deemergência; Opinar e participar da especificação de materiais que possam apresentarriscos; Elaborar planos e programas de prevenção de acidentes.

Médico do Trabalho

Missão do cargo: Atividade profissional destinada a atuar em programas de medicina e segurança no trabalho e prevenção e assistência à saúde, visando preservar a saúde e a integridade física e mental dos empregados.

Atividade profissional destinada a atuar em programas de medicina e segurança no trabalho e prevenção e assistência à saúde, visando preservar a saúde e a integridade física e mental dos empregados. Principais responsabilidades: Atuar em cumprimento ao disposto na legislação e demais normas que regulamentam a saúde e segurança no trabalho e a saúde suplementar; Integrar equipes de trabalho, com vistas ao planejamento de atividades e programas de saúde, prevenção, segurança no trabalho e qualidade de vida, acompanhamento da execução e análise dos resultados; Orientar e acompanhar a execução das atividades de prestadores de serviços de saúde e auditoria médica contratados; Emitir laudos e pareceres médicos; Assessorar tecnicamente a gestão da área de saúde em nível regional e matriz.

Inscrições no concurso Caixa

Interessados no Concurso Caixa devem entrar no site da banca Fundação Cesgranrio entre 10 horas do dia 29/02 e 16 horas do dia 25/03/2024 para realizar a inscrição. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de:

Nível médio: R$ 50,00; e

Nível superior: R$ 65,00.

Etapas e Provas do Concurso Caixa

O concurso Caixa será composto pelas seguintes etapas:

Técnico bancário novo

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;

Prova de Redação de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Médico e engenheiro

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

– Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

– Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e 5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Prova objetiva

A prova objetiva será aplicada em 26 de maio e contará com 60 (técnico bancário) e 70 questões (médico e engenheiro) de múltipla escolha, a depender do cargo, sendo todas de múltipla escolha. O exame terá duração de 5 horas.

Veja a estrutura das provas:

Técnico Bancário Novo

Conhecimentos básicos Língua Portuguesa : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Língua Inglesa : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Matemática Financeira : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Noções de Probabilidade e Estatística : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Comportamentos éticos e compliance : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos.

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Bancários : 15 (quinze) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 15 (quinze) pontos; Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Conhecimentos e Comportamentos Digitais : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Atendimento Bancário : 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos.



Técnico Bancário Novo para área de T.I.

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Língua Inglesa: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Matemática Financeira: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Comportamentos éticos e compliance: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos.

Conhecimentos Específicos Tecnologia da Informação: 30 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 30 pontos. Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos.



A prova de conhecimentos básicos dos cargos de nível médio terá valor total de 25 pontos ao passo que a de conhecimentos específicos totalizará 35 pontos.

Médico do Trabalho

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos; Língua Inglesa: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Comportamentos éticos e compliance: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Noções de Probabilidade e Estatística: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Médicos Gerais: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos. Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 (quinze) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 15 (quinze) pontos. Legislação Específica: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos. Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos.



Engenheiro de Segurança do Trabalho

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos; Língua Inglesa: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Comportamentos éticos e compliance: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Noções de Probabilidade e Estatística: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos.

Conhecimentos Específicos Saúde e Segurança no Trabalho: 40 (quarenta) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 40 (quarenta) pontos.



A prova de conhecimentos básicos dos cargos de nível superior terá valor total de 30 pontos enquanto que a de conhecimentos específicos totalizará 40 pontos.

É válido lembrar que, serão eliminados do certame aqueles participantes que:

Obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

Obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas.

Prova de redação do Concurso Caixa

Para o cargo de Técnico Bancário, haverá a prova de redação, que consiste na produção de um texto do tipo dissertativo-argumentativo valendo até 100 pontos.

Confira os critérios de correção:

adequação ao tema proposto;

adequação ao tipo de texto solicitado;

emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);

capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto; e

pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

Será atribuída nota zero aos candidatos que:

fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo-argumentativo;

fugir ao tema proposto;

apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso);

assinar e/ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;

escrever a lápis, em parte ou na sua totalidade.

Será eliminado desta etapa os candidatos que não obtiverem, no mínimo, 70 pontos.

Prova discursiva do Concurso Caixa

Para médicos e engenheiros, a próxima etapa do concurso será a prova discursiva, que diz respeito a produção de uma questão dissertativa valendo 10 pontos.

A prova discursiva, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, abordará um tema em consonância com os Conhecimentos Específicos previstos nos conteúdos programáticos.

O participante que obtiver nota inferior a 50% do total da pontuação será eliminado do concurso.

Confira os critérios que serão analisados durante a correção:

Clareza;

Concisão;

Precisão;

Coerência;

Objetividade;

Organização do texto;

Síntese dos fatos.

Prova de títulos

Exclusiva para os cargos de Médico e Engenheiro, a prova de títulos consiste na atribuição de pontos a cada um dos participantes, considerando suas especializações acadêmicas e profissionais.

Saiba como se dará a contagem das notas a partir da tabela a seguir:

Conteúdo programático do Concurso Caixa

Cargos de nível médio:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão e interpretação de textos. 2 – Argumentação e persuasão. 3 – Comunicação assertiva: Linguagem simples, concisa, objetiva; 4 – Organização textual; 5 – Coesão e Coerência; 6 – Tipologia textual. 7 – Ortografia oficial. 8 – Acentuação gráfica. 9 – Emprego do sinal indicativo de crase. 7 – Sintaxe da oração e do período. 8 – Pontuação. 9 – Concordância nominal e verbal. 10 – Regência nominal e verbal. 11 – Significação das palavras. 12 – Colocação do pronome átono. 13 – Redação Oficial: escrita de textos formais e Manual de Redação da Presidência da República (disponível no sítio do Planalto na internet). 14 – Novo Acordo ortográfico LÍNGUA INGLESA: Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.

MATEMÁTICA FINANCEIRA: 1 – Conceitos gerais – o conceito do valor do dinheiro no tempo; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 – Sequências – lei de formação de sequências e determinação de seus elementos; progressões aritméticas e progressões geométricas. 3 – Juros Simples – cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 4 – Juros Compostos – cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 5 – Descontos – cálculo do valor atual, do valor nominal e da taxa de desconto. 6 – Sistemas de Amortização – sistema PRICE (método das prestações constantes); sistema SAC (método das amortizações constantes). 7 – Uso da HP12C

NOÇÕES DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 1 – Representação tabular e gráfica. 2 – Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação). 3 – Cálculo de probabilidade. 4 – Teorema de Bayes e Probabilidade condicional. 5 – População e amostra. 6 – Correlação linear simples. 7 – Ciência de dados, People analytics. 8 – Modelos preditivos. (Inferência na regressão, análise de variância e covariância, critérios de significância).

COMPORTAMENTOS ÉTICOS E COMPLIANCE: 1 – Prevenção à lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações, Resolução CVM 50/2021. 2 – Conceitos e medidas de enfrentamento ao assédio moral e sexual. 3 – Atitudes éticas, respeito, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética, Conduta e integridade (disponível no sítio da CAIXA na internet). 4 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança; Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4893, de 26 de fevereiro de 2021. 7 – Artigo 37 da Constituição Federal (Princípios constitucionais da Administração Pública: Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). 8 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 9 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 10 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. 11 – Política de Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal (disponível no sítio da CAIXA na internet). 13 – Boas práticas de governança corporativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO BANCÁRIO NOVO CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 1 – Estatuto Social da CAIXA (Disponível no sítio da Caixa Econômica Federal). 2 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 3 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercado monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendências e desafios. 4 – Internet banking. 5 – Mobile banking. 6 – Novos modelos de negócios. 7 – Fintechs, startups e big techs. 8 – Sistema de bancos-sombra (Shadow banking). 9 – Moedas e ativos digitais: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. 10 – Correspondentes bancários. 11 – Sistema de pagamentos instantâneos (PIX, DREX). 12 – Open finance: Real digital. 13 – Transformação digital no Sistema Financeiro. 14 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não-convencionais (Quantitative Easing); 15 – Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 16 – Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 17 – Produtos Bancários: Programas sociais e Benefícios do trabalhador; Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 18 – Noções de Mercado de capitais. 19 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 20 – Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 21 – Taxas de câmbio nominais e reais; 22 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 23 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 24 – Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 25 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 26 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 27 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 28 – Autorregulação bancária. 29 – Lei Complementar nº 7/1970 (PIS). 30 – Lei nº 8.036/1990 (FGTS): possibilidades e condições de utilização/saque. 31 – Certificado de Regularidade do FGTS. 32 – Guia de Recolhimento (GRF). 33 – Lei nº 10.836/2004 (Bolsa Família). 34 – Produtos: Abertura e movimentação de contas: documentos básicos. 35 – Pessoa física e pessoa jurídica: capacidade e incapacidade civil, representação e domicílio. 36 – Sistema de pagamentos brasileiro. 37 – Lei nº 7.998/1990 (Programa Desemprego e Abono Salarial – beneficiários e critérios para saque). 38 – Saúde e bemestar, ergonomia. 39 – Negociação, escuta empática. 40 – Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento. 41 – Segmentação de mercado. CRM. 42 – Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 43 – Gestão da qualidade em serviços. 44 – Lei nº 7.998/1990 (Programa Desemprego e Abono Salarial – beneficiários e critérios para saque) CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 1 – Conhecimento Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint – versão O365, Outlook). 2 – Segurança da informação: Fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança; Noções sobre gestão de segurança da informação: normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002; Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4893, de 26 de fevereiro de 2021, Prevenção e reação a riscos cibernéticos nos negócios. 3 – Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 4 – Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e conceitos/procedimentos de Internet e Intranet. Fundamentos de comunicação de dados; meios físicos de transmissão. 5 – Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 6 – Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 7 – Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 8 – Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. 9 – Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 10 – Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Zoom, Google Drive e Skype). 11 – Noções/Fundamentos de Inteligência Artificial, Analytics, Blochchain, Openbanking, Machine Learning, Data Science. (Temáticas também trabalhadas na Trilha UC_PLAY Cultura Digital). 11.1 Noções/Fundamentos de Inteligência artificial generativa, algorítimos, ChatGPT (Transações via CHATBOT), edição de prompt, 3D, metaverso, robótica, Cloud Computing. 12 – Noções de Transformação Digital; 13 – Noções sobre Inovação; 14 – Noções sobre Líderes Digitais; 15 – Noções sobre Agilidade: O “ser digital” e a transformação das empresas; Startups e Fintechs; Paradigma Ágil; O Manifesto Ágil, os conceitos e os valores da agilidade; O perfil de um profissional ágil; Como identificar e entregar “valor” para o cliente digital. 16 – Noções sobre Open Finance; 17 – Noções de Compliance; Noções de LGPD. CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS DIGITAIS: 1 – Mindset de crescimento, Paradigma da abundância. 2 – Intraempreendedorismo. 3 – Design Thinking, Design de Serviço. 4 – Metodologias ágeis, Lean Manufacturing, SCRUM. 5 – Resolução de problemas complexos, visão sistêmica e estratégica. 6 – Ciência de dados. 8 – Senso colaborativo e disposição para somar pontos de dista divergentes. 9 – Pensamento computacional. 10 – Análise de Negócios. 11 – Liderança, autoliderança e liderança de equipes. 12 – Autodesenvolvimento. 13 – Experiência do consumidor (Customer experience). 14 – Inteligência emocional, 15 – Desenvolvimento sustentável (Pacto global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS), 16 – Objetivos-chaves para resultados (OKR). 17 – Gestão do tempo e produtividade. 18 – Técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. 19 – Aprender a aprender e Aprendizagem contínua (Life long learning). ATENDIMENTO BANCÁRIO: 1 – Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 2 – Gestão da experiência do cliente. 3 – Técnicas de vendas: da pré-abordagem ao pós-vendas. 4 – Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing. 5 – Ética e conduta profissional em vendas. 6 – Clientecentrismo. 7 – Padrões de qualidade no atendimento aos clientes, escuta ativa e empática, clareza, objetividade e cortesia na comunicação. 8 – Atendimento qualificado por canais remotos. 9 – Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. 10 – Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução n°. 4.539 de 24 de novembro de 2016 e Resolução CMN 4.949/21. 11 – Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 12 – Resolução CMN nº 3.694/2009 e alterações. 13 – Diversidade e Inclusão: Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 14 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada). 15 – Autorregulação bancária: SARB nº 004/2009 – Normativo de atendimento ao consumidor na rede de agências bancárias. SARB 023/2020 – normativo de relacionamento com o consumidor idoso, Lei n° 10.741 de 2003 – Estatuto do Idoso, assim como as 13.466/2017 (acima de 80 anos) e 14.364/2022 (acompanhantes de idosos), SARB 024/2021 – normativo de relacionamento com consumidores potencialmente vulneráveis, 16 – Lei n° 12.764 de 2012 sobre atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista. 17 – Decreto nº 8.727 de 2016 dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. 18 – Decreto nº 5.296 de 2004 relacionado à prioridade de atendimento às pessoas que especifica e promove a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, Decreto nº 5.904 de 2006 sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO BANCÁRIO NOVO – TI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 – Engenharia de software: Processos de software: Processo Unificado (UP): conceitos gerais, disciplinas, fases, papéis, atividades e artefatos; UX; Análise e projeto orientados a objetos; A Linguagem UML: modelos e diagramas; Padrões de projeto; Engenharia de requisitos. 2 – Estrutura de dados e algoritmos: Busca sequencial e busca binária sobre arrays; Ordenação (métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção); Lista encadeada; Pilha; Fila; Noções de árvore binária. 3 – Linguagens de programação: linguagens de programação, linguagens orientadas a objeto e procedurais; Padrões de Projeto; Linguagens Java SE; JEE, Microprofile, C#, .NET, AngularJS; Angular; TypeScript 4.X; Javascript; Python 3.9.X (bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Tensorflow, PyTorch e Scikit-learn); Scala; R; Kotlin; Objective-C; .Net; Flutter; Swift, Cobol. 4 – Desenvolvimento de software para a Web: sistemas distribuídos e microsserviços; Arquitetura e padrões de projeto Java EE8; Servlets; JSF; JSP; Ajax; Interoperabilidade de sistemas; SOA e Web Services (Quarkus); Padrões REST, Padrões HTML 4.01, HTTP response Status code, XHTML 1.0, XML, XSLT, UDDI, WSDL e SOAP. 5 – Teste de software (Qualidade): Controle da qualidade estático: revisão, inspeção, medição estática, análise estática; Princípios e técnicas de teste de software: teste de unidade, teste de integração, teste de regressão, teste alfa, teste beta, teste de segurança, teste de aceitação e de aprovação; Desenvolvimento dirigido por testes. 6 – Bancos de dados: Modelagem conceitual de dados: a abordagem entidade-relacionamento; Modelo relacional de dados (conceitos básicos e normalização); Conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD); Linguagem SQL; Data Warehouse – modelagem física de dados: tabelas, índices, particionamento, desempenho; modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais; Big data: Fundamentos, técnicas de preparação e apresentação de dados; soluções de big data. 7 – Agilidade: Lean; Lean IT; frameworks (XP; SCRUM; Kanban; SAFe SA; Nexus); ágil em escala e ágil escalado; ferramentas; artefatos, métricas e indicadores ágeis; management 3.0; Lean UX; Design Thinking; História de Usuário; O backlog do produto e as técnicas para priorização (Moscow, Scorecard, BUC, Testes de Suposição e Valor de negócio x risco); técnica para estimativa de escopo (planning poker, Story points, enquete, T-shirt sizing); kanban e o fluxo de valor; técnicas/cerimônias para colaboração e integração do time ágil (SoS, PoSinc, planning, review, retrospectiva, daily, PI Plannig); Integração contínua; Deploy contínuo; Entrega contínua; tratamento de débito técnicos e incidentes; Arquitetura e Qualidade ágeis; DevSecOps. 8 – Organização e arquitetura de computadores: Arquitetura básica de um computador: CPU e hierarquia de memória; Armazenamento e representação de dados: base binária e complemento a dois, ponto flutuante e caracteres; Armazenamento e representação de instruções; Modos de endereçamento; Conjunto típico de instruções de uma CPU; Subsistema de entrada/saída e dispositivos de armazenamento secundário. 9 – Sistemas Operacionais: Funções e estrutura de um sistema operacional; Processos: conceitos básicos, comunicação, sincronização e escalonamento; Gerência de memória: partições fixas e variáveis, realocação, memória virtual, swapping, sistemas de arquivos; Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) e IBM z/OS. 10 – Arquiteturas de software: arquitetura em camadas, arquitetura MVC, arquitetura orientada a serviços; arquitetura monolítica, arquitetura microsserviço, micro front end, Nuvem pública e privada, métricas e estimativas de software, Análise por pontos de função: conceitos básicos e aplicações; Estratégias de Migração de Aplicações para o ambiente de nuvem, Governança, Computação Serverless, Segurança Compartilhada. 11 – Gerência de configuração: Conceitos e práticas; Uso de ferramentas de gerência de configuração; Controle de defeitos: conceitos e práticas. 12 – Portais corporativos: Arquitetura da informação, portlets e RSS; Ferramentas de Gestão de Conteúdos; Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico. 13 – Qualidade de software: CMMI/MPS-BR: Conceitos básicos e objetivos; Disciplinas e formas de representação; Níveis de capacidade e maturidade. 14 – Conceitos de Arquitetura de Referência: arquitetura de solução para o desenvolvedor básico. 15 – Gestão e governança de TI: ITIL v.4; COBIT CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS DIGITAIS: 1 – Mindset de crescimento, Paradigma da abundância. 2 – Intraempreendedorismo. 3 – Design Thinking, Design de Serviço. 4 – Metodologias ágeis, Lean Manufacturing, SCRUM. 5 – Resolução de problemas complexos, visão sistêmica e estratégica. 6 – Ciência de dados. 8 – Senso colaborativo e disposição para somar pontos de dista divergentes. 9 – Pensamento computacional. 10 – Análise de Negócios. 11 – Liderança, autoliderança e liderança de equipes. 12 – Autodesenvolvimento. 13 – Experiência do consumidor (Customer experience). 14 – Inteligência emocional, 15 – Desenvolvimento sustentável (Pacto global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS), 16 – Objetivos-chaves para resultados (OKR). 17 – Gestão do tempo e produtividade. 18 – Técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. 19 – Aprender a aprender e Aprendizagem contínua (Life long learning).

Cargos de nível superior

CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão e interpretação de textos. 2 – Argumentação e persuasão. 3 – Comunicação assertiva: Linguagem simples, concisa, objetiva; 4 – Organização textual; 5 – Coesão e Coerência; 6 – Tipologia textual. 7 – Ortografia oficial. 8 – Acentuação gráfica. 9 – Emprego do sinal indicativo de crase. 10 – Sintaxe da oração e do período. 11 – Pontuação. 12 – Concordância nominal e verbal. 13 – Regência nominal e verbal. 14 – Significação das palavras. 15 – Colocação do pronome átono. 16 – Redação Oficial: escrita de textos formais e Manual de Redação da Presidência da República (disponível no sítio do Planalto na internet). 17 – Novo Acordo ortográfico.

LÍNGUA INGLESA: Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.

CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS DIGITAIS: 1 – Mindset de crescimento, Paradigma da abundância. 2 – Intraempreendedorismo. 3 – Design Thinking, Design de Serviço. 4 – Metodologias ágeis, Lean Manufacturing, SCRUM. 5 – Resolução de problemas complexos, visão sistêmica e estratégica. 6 – Ciência de dados. 7 – Senso colaborativo e disposição para somar pontos de dista divergentes. 8 – Pensamento computacional. 9 – Análise de Negócios. 10 – Liderança, autoliderança e liderança de equipes. 11 – Autodesenvolvimento. 12 – Experiência do consumidor (Customer experience). 13 – Inteligência emocional. 14 – Desenvolvimento sustentável (Pacto global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS). 15 – Objetivos-chaves para resultados (OKR). 16 – Gestão do tempo e produtividade. 17 – Técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. 18 – Aprender a aprender e Aprendizagem contínua (Life long learning).

COMPORTAMENTOS ÉTICOS E COMPLIANCE: 1 – Prevenção à lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações, Resolução CVM 50/2021. 2 – Conceitos e medidas de enfrentamento ao assédio moral e sexual. 3 – Atitudes éticas, respeito, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética, Conduta e integridade (disponível no sítio da CAIXA na internet). 4 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança; Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4893, de 26 de fevereiro de 2021. 7 – Artigo 37 da Constituição Federal (Princípios constitucionais da Administração Pública: Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). 8 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 9 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 10 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. 11 – Política de Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal (disponível no sítio da CAIXA na internet). 13 – Boas práticas de governança corporativa.

NOÇÕES DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 1 – Representação tabular e gráfica. 2 – Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação). 3 – Cálculo de probabilidade. 4 – Teorema de Bayes e Probabilidade condicional. 5 – População e amostra. 6 – Correlação linear simples. 7 – Ciência de dados, People analytics. 8 – Modelos preditivos. (Inferência na regressão, análise de variância e covariância, critérios de significância).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: A Segurança e a Saúde no Trabalho nos diplomas legais vigentes no país: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Legislação Trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). Lei no 6.514 de 22 de dezembro de 1977, capítulo V – da Segurança e da Medicina do Trabalho. Portaria no 3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores. Ênfase nas seguintes NR: NR1, NR2, NR3, NR4, NR5, NR6, NR7, NR8, NR9, NR15 (anexos 1, 11, 13, 13A, 14, com também, utilização de instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais), NR17 com foco na ergonomia no setor bancário, NR18, NR23, NR24, NR26 e NR28. Código Civil. Normas internacionais: OSHA, NIOSH, ACGIH. Ergonomia no setor bancário: Principais conceitos e abordagens da ergonomia. Influência na ergonomia dos itens de conforto. Antropometria. Biomecânica: Estudo de postos de trabalho. Noções de atividade e carga física e mental do trabalho. Elaboração de laudo ergonômico. Regime Geral da Previdência Social: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. O Perfil Previdenciário Profissional (PPP) através das IN pertinentes. Investigação e análise dos acidentes de trabalho: Conceito de acidentes de trabalho. Medidas técnicas e administrativas de prevenção. Métodos de investigação de acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho. Prevenção e controle de riscos de acidente de trabalho. Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Propriedades físico-químicas do fogo. O incêndio e suas causas. Classes de incêndio. Métodos de extinção. Agentes e aparelhos extintores. Brigadas de incêndio. Planos de emergência e auxílio mútuo. Primeiros socorros. Órgãos e instituições relacionados à segurança e à saúde do trabalhador: siglas e atribuições. Doenças no trabalho.

LER/DORT MÉDICO DO TRABALHO CONHECIMENTOS MÉDICOS GERAIS: 1 Bioestatística. 2 Epidemiologia. 3 Medicina preventiva e saúde pública. 4 Doenças cardiovasculares mais prevalentes. 5 Doenças infectocontagiosas mais prevalentes e as de notificação compulsória. 6 Doenças do aparelho digestivo mais prevalentes. 7 Oftalmologia – patologias de acomodação, refração e discromatopsias. 8 Patologias otorrinolaringológicas mais prevalentes com foco em perda auditiva. 9 Neoplasias (maior incidência na população geral). 10 Sistema imunológico e suas doenças. 11 Sistema geniturinário e suas doenças. 12 Sistema endócrino e suas doenças. 13 Sistema locomotor e suas doenças. 14 Sistema neurológico e suas doenças. 15. Saúde mental (doenças psiquiátricas, distúrbios psiquiátricos do humor e transtornos de personalidade, distúrbios neuróticos). 16 Distúrbios nutricionais. 17 Dermatologia. 18 Hematologia. 19 Genética e noções de doenças hereditárias. 20 Medicina baseada em evidências.

MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE DO TRABALHADOR: 1 Noções de estatística e epidemiologia emmedicina do trabalho. 2 Noções de fisiologia do trabalho. 3 Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, surdez e outras). 4 Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho com diagnóstico diferencial excludente das não ocasionadas pelo trabalho (incluindo reumatológicas, crônicodegenerativas, neurológicas). 5 Psicopatologia do trabalho (sofrimento psíquico, abuso de álcool e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). 6 Agentes físicos e riscos à saúde. 7 Agentes químicos e riscos à saúde; noções de toxicologia. 8 Agentes biológicos e riscos à saúde. 9 Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga de trabalho; organização do trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 10 Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. 11 Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 12 Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho. 13 Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 14 Avaliação de incapacidade laborativa e processos de reabilitação profissional. 15 Compatibilidade entre a deficiência física e a natureza das atividades a serem exercidas. 16 – Visita técnica e análise ergonômica do posto de trabalho para estudo de nexo causal. 17 Saneamento Ambiental. 18 Segurança do trabalho. 19 Organização de serviços de saúde do trabalhador. 20 Instituições públicas que atuam na área de segurança e saúde do trabalhador: competências e ações. 21.Perícias em Medicina do Trabalho. 22 Metodologia de pesquisa.

Cidades de aplicação das provas

Tem interesse no edital e quer realizar a inscrição? Então confira as cidades disponíveis para a aplicação das provas:

Técnico Bancário Novo – T.I.; Médico e Engenheiro

Maceió;

Manaus;

Salvador;

Fortaleza;

Brasília;

Vitória;

Goiânia;

São luís;

Belo Horizonte;

Campo Grande;

Cuiabá;

Belém;

João Pessoa;

Recife;

Teresina;

Curitiba;

Rio de Janeiro;

Natal;

Porto Alegre;

Florianópolis;

Aracaju; e

São Paulo.

Vale frisar que as provas destinadas ao cargo de técnico bancário novo também serão aplicadas em outras cidades. Clicando aqui você confere a lista completa!

Lotação do Concurso Caixa

O edital do Concurso Caixa elencou uma série de regras referentes às lotações dos futuros servidores; veja:

O candidato classificado neste Concurso Público terá ordenação por Cargo, Polo/Macropolo/UF de sua opção, de acordo com a sua opção no ato da inscrição;

Será excluído do Certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação no Polo/Macropolo/UF de sua opção, não aceitar tomar posse na Unidade indicada pela CAIXA;

O candidato poderá ser convocado, uma única vez, para Polo diferente daquele em que se inscreveu, desde que exista vaga nesse Polo e não haja candidato classificado para preenchê-la;

O candidato deverá optar por um Polo, que estará automaticamente vinculado ao Macropolo/UF correspondente, para fins de classificação e convocação, de cidade de realização das provas;

Para o candidato concorrente às vagas para Técnico Bancário Novo – TI, além do Polo de escolha, deverá também optar pela cidade de realização da prova, que poderá ser diferente do Polo de escolha;

Durante o período de vigência do Contrato de trabalho, as atividades do cargo poderão ser desenvolvidas pelo empregado, em localidades diversas de sua Unidade de lotação;

A CAIXA indeferirá eventuais pedidos de transferência, obrigando-se o candidato admitido a permanecer em sua lotação inicial pelo período mínimo de 18 (dezoito) meses, contado a partir da data de contratação.

Cronograma de atividades

Por fim, confira as principais atividades previstas no edital do Concurso Caixa:

Inscrições: 29/02 a 25/03/2024;

Solicitação de inscrição com isenção do valor da taxa: 29/02 a 07/03/2024;

Aplicação das provas objetivas e de Redação: 26/05/2024;

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 27/05/2024;

Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação: 04/07/2024;

Previsão de divulgação dos resultados finais: 05/08/2024.

