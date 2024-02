Concurso Nacional Unificado terá dados finais divulgados; veja a data

Nesta sexta-feira (23), a partir das 14h, o Ministério da Gestão realizará uma entrevista coletiva a fim de apresentar o detalhamento dos dados consolidados do Concurso Nacional Unificado. Os interessados podem acompanhar o evento por meio do canal do Youtube do Governo.

Até o momento, o que se sabe é que o chamado “Enem dos Concursos” bateu a marca de 2,1 milhões de inscritos até o dia 19 de fevereiro. O número diz respeito a parcial das compensações bancárias realizadas após o término do prazo para pagamento do boleto.

Agora, com a coletiva agendada, espera-se que as estatísticas gerais sobre o certame sejam apresentadas, como a quantidade final de inscritos, por exemplo.

Panorama do Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado disponibilizará 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

O Direção listou as oportunidades dentro dos blocos temáticos; veja:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Com relação aos salários, sabe-se que os futuros aprovados terão salários iniciais entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

Para além, é importante lembrar que as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 5 de maio de 2024, nos turnos que seguem:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

Saiba tudo sobre o Concurso Nacional Unificado por meio do nosso Guia completo do Concurso Nacional Unificado!

Resumo do Concurso Nacional Unificado