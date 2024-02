Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta; saiba aqui

Identidade: tem algo mais único nesse mundo do que saber as delícias e tristezas de ser quem se é? Nesta quarta-feira, dia 21, a sensibilidade está em alta, mas o céu também quer mais autenticidade, verdade e singularidade. Porque é preciso ser – e não apenas parecer – para que cada pessoa, à sua maneira, encontre o seu lugar ao Sol.

Com essa profundidade e abrangência, este miolo de semana concilia a sensibilidade pisciana, já que o astro-rei avança pelo signo de Peixes, com a expressão do brilho pessoal típica do signo de Leão, onde ingressa a Lua Crescente, já bastante iluminada. Junto a isso, temos ainda a aproximação dos planetas Vênus e Marte, no signo de Aquário, na véspera de sua conjunção exata, que acontece na quinta-feira, dia 22.

Dessa maneira, o céu quer relacionamentos com mais amor próprio e menos egocentrismo. Mais empatia e menos egolatria. Pois, afinal, relacionar-se de maneira saudável significa também estar bem consigo mesmo. E é nesse embalo que o astral também flerta com a espontaneidade de manifestar sentimentos e reforçar diferenças.

Seja na vida íntima ou nas relações profissionais, é preciso evitar as armadilhas do ego, deixando de lado a vaidade em nome da busca por si mesmo. Afinal, se o Sol está brilhando no signo que trata de todos os temas psíquicos, nos domínios piscianos, é preciso fomentar as relações mais saudáveis, que respeitam individualidades, sem oprimir ou desequilibrar a balança das emoções e das trocas afetivas.

Qual a sua busca nessa vida? Seus projetos e sua essência? Lembre-se de que, nessa jornada, as coisas ficam mais leves quando estamos bem acompanhados. Mas isso não pode significar alianças forçadas ou que exijam sacrifício pessoal de somente um dos lados da balança. É hora de compor e compartilhar para, por fim, brilhar mais e por mérito próprio.

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, podendo ser vista até depois das 4h da manhã da quinta-feira, dia 22. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste na mesma longitude de Azmidiske, a estrela Xi da austral Constelação de Puppis (“A Popa”).

Áries: aja de forma mais autoconfiante, mas tenha o cuidado de não ser muito autocentrado, ariano. É hora de agir com empatia.

Touro: seja mais você, especialmente com quem você tem intimidade, taurino. É preciso ser mais firme na hora de expressar seus sentimentos.

Gêmeos: saiba o que falar e como falar, geminiano. É preciso organizar os pensamentos e estar aberto ao diálogo.

Câncer: saiba eleger prioridades e honre os seus instintos, canceriano. É preciso saber gerir recursos e administrar suas finanças.

Leão: cuide do seu corpo e eleve a sua autoestima, leonino. É importante saber honrar suas necessidades, sem precisar passar por cima dos outros.

Virgem: relaxe a sua mente, virginiano. É preciso dormir bem e cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Libra: pense no futuro e não deixe de se planejar, libriano. É também importante cercar-se das pessoas certas.

Escorpião: busque reconhecimento, mas sem querer forçar a barra, escorpiano. É preciso pensar no longo prazo, estabelecendo boas relações.

Sagitário: siga os seus instintos, mas sem abrir mão da racionalidade, sagitariano. É importante estar aberto a novas experiências e ideias.

Capricórnio: não tenha medo de quebrar barreiras, capricorniano. É hora de você cercar-se do que é essencial, sabendo abrir mão do que pode ficar para depois.

Aquário: invista nos seus relacionamentos, aquariano. O céu favorece bons encontros e alianças produtivas.

Peixes: dê atenção ao trabalho e à sua rotina, pisciano. É fundamental que você administre bem a sua agenda.