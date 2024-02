Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta; clique aqui

É Lua Crescente! Nesta sexta-feira, dia 16, a oscilação das marés chega ao seu menor nível mensal enquanto a Lua atinge os 50% de iluminação. Formando um ângulo reto em relação ao Sol, a rainha da noite evoca as boas conversas e as trocas intelectuais ao ingressar, logo depois, no signo de Gêmeos.

Assim, o céu pede mais atenção às pessoas, abrindo espaço para a boa comunicação. Até porque, além da evolução da Lunação e dessa troca de fase lunar, o astral propício ao intercâmbio de ideias também é reforçado pelo ingresso do planeta Vênus no signo de Aquário. Ao adentrar nos domínios aquarianos, o patrono dos relacionamentos ficará ainda mais perto de Marte e Plutão. Com esse trio junto, haja coração para tanta intensidade, especialmente onde houver afinidade de pensamento.

E é com esse encontro celeste que vale se perguntar: afinal, o que é realmente sexy para você? Será que um belo corpo ou uma estética que esteja dentro dos padrões estabelecidos socialmente é suficiente? Bem, no que depender desse encontro marcante que envolve Vênus, o planeta da beleza e da sedução; Marte, o patrono do desejo sexual e da conquista, e Plutão, o regente da sexualidade e do inconsciente, é preciso abrir a mente para buscar muito mais do que está na superfície.

Nesse abraço triplo, o que fica em evidência são as afinidades intelectuais, as relações que favorecem a renovação individual e também a união de pessoas que têm a capacidade de encontrar respostas inovadoras para questões coletivas. E mais: é ainda uma ótima oportunidade para encontrar aquela pessoa especial com quem as ideias fluem e a conquista acontece por meio do mais importante órgão do corpo: o cérebro.

Afinal, tem algo mais atraente do que gente inteligente? Abra a mente e acolha aquela pessoa genial que faz o coração bater mais forte!

Observe: com pouco mais da metade do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até quase a meia-noite. Ao longo desse período, o nosso satélite natural estará praticamente ao lado de Alcione, a estrela Eta que é membro do aglomerado estelar das Plêiades (Messier 45 ou M45), alinhando-se também a Mirfak, a estrela Alfa da Constelação de Perseu.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: esteja atento às suas palavras, ariano. É hora de se comunicar com destreza para fazer bons contatos.

Touro: dê prioridade às coisas certas e aproveite o momento para cuidar do seu dinheiro, taurino. O momento favorece a administração dos seus recursos.

Gêmeos: cuide do seu corpo e esteja bem com você mesmo, geminiano. É preciso tomar as atitudes certas com mais autoconfiança.

Câncer: procure dormir bem e cuidar do seu bem-estar, canceriano. É importante que você também esteja atento ao seu entorno de forma sutil.

Leão: organize as ideias e pense no futuro, leonino. É importante também cercar-se de boas companhias.

Virgem: faça planos e construa o seu futuro, virginiano. É hora de você crescer, mas é preciso estar preparado para isso.

Libra: invista na cultura e esteja aberto a novas ideias, libriano. É preciso saber conviver dando espaço às diferenças.

Escorpião: o céu está intenso e cheio de profundidade para você, escorpiano. Seja firme e faça boas associações, só evitando os radicalismos.

Sagitário: faça boas parcerias e não deixe de dialogar, sagitariano. O céu pede mais atenção às pessoas com quem você pode se associar.

Capricórnio: organize a sua agenda e tenha um dia mais produtivo, capricorniano. É hora de ter mais disciplina.

Aquário: use o seu poder de persuasão elevado para chegar onde você quer, aquariano. O céu favorece a ousadia e a criatividade.

Peixes: dê atenção às suas questões mais internas, pisciano. É preciso preservar o seu bem-estar íntimo,