CRB empata com Rio Branco e avança na Copa do Brasil no Florestão

Debaixo de chuva, num campo pesado o Rio Branco empatou com o CRB, de Alagoas, por 0 a 0 nesta quarta, 21, no Florestão, e o resultado eliminou o time acreano da Copa do Brasil.

Imposição física

Com o gramado bastante encharcado por causa das chuvas, Rio Branco e CRB realizaram uma partida de muita imposição física e ligações diretas. As duas equipes ainda criaram oportunidades, mas não conseguiram marcar.

Valorizou a classificação

O atacante Léo Pereira, do CRB, valorizou a entrega e a classificação da equipe para a segunda fase do torneio nacional. “Sabíamos das dificuldades da partida e do gramado. Jogamos forte desde o início e vamos voltar para Maceió classificados”, declarou Léo Pereira.

Sequência da temporada

Para o zagueiro Uberaba, o Rio Branco realizou um bom jogo e poderia ter conquistado a vaga. “Fizemos o nosso primeiro jogo da temporada e enfrentamos uma equipe de bom nível. A Copa do Brasil é um torneio difícil e agora precisamos pensar na sequência da temporada”, comentou Uberaba.

3.900 torcedores

Um público de 3.900 torcedores marcou presença no Florestão para uma renda de R$ 55 mil.

FICHA DO JOGO

Rio Branco 0

Evandro Gigante; Uinatan, Wellerson Uberaba, Saulo (Rikelmmer) e Arthur Augusto (Alexandre); Joel (Thiago Dunha), Jackson, Lucas Lima (Dodô), Felipe Andrade (Carrapeta) e Tonny; Jobson. Técnico: Marcelo Brás.

CRB 0

Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Fábio Alemão, Heron e Willian Formiga (Vitinho); Falcão, João Pedro (Baranhas), Gegê e Jorginho (Labandeira); Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena da Floresta, em Rio Branco-AC.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Gustavo Marin Schier (ambos RS).

Cartões amarelos: Joel (RBC); Willian Formiga, Falcão, Jorginho, Vitinho e Anselmo Ramon (CRB).