Crianças enchem o Coreto da Praça da Revolução no último dia de Carnaval; FOTOS

O último dia do Carnaval de Rio Branco começou cedo com uma programação especial para as crianças no Coreto da Praça da Revolução, no Centro da cidade, nesta terça-feira(13). A festa começou às 16h com a Orquestra Som dos Clarins fazendo um bailinho voltado para o público infantil e idoso.

Com clima agradável e sem a chuva que afetou parte da programação nos dias anteriores, as crianças dançaram e subiram ao palco fazendo jus ao nome da festa.

Além da banda, ainda havia o serviço de pintura facial nas crianças e a presença de um “robô” que roubou as atenções.

O último dia do Carnaval de Rio Branco terá ainda o desfile dos blocos da cidade, que disputam o prêmio de R$6 mil.

Veja mais fotos de Juan Diaz para o ContilNet:

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: