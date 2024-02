Da seca extrema às enchentes avassaladoras: Cláudio Falcão é um dos maiores acertos de Bocalom

O telefone do tenente-coronel da Defesa Civil, Cláudio Falcão, não deve parar de tocar nessa época de cheia do Rio Acre na capital. Ele é a pessoa mais capacitada e referência quando se fala em enchentes do maior afluente do Acre. Conhecedor das mudanças drásticas que o rio passa todos os anos, Falcão é sem sombras de dúvidas um dos maiores acertos do prefeito Tião Bocalom.

Cabeça de tudo

O coronel também merece o destaque pelo mérito nas ações de enfrentamento à seca extrema do ano passado. Sob a gestão de Falcão, a Prefeitura começou o planejamento de construção de açudes e reservatórios para atender os pequenos produtores das áreas rurais de Rio Branco, além de não ter deixado que uma crise hídrica se instalasse no sistema de abastecimento da capital.

Caminho livre

Falcão é um nome forte para concorrer à uma cadeira de vereador nas eleições deste ano. Inclusive, fontes dizem que ele tem a benção do prefeito Tião Bocalom. O tenente-coronel já disputou um cargo público pelo Progressistas.

Alagação salvando campanhas

A alagação, inclusive, deve ajudar muito político que estava apagado nesses últimos anos. O que tem que candidato postando foto dentro da água! Pelo menos, de certa forma, quem ganha com isso é a população que mais precisa, que mesmo com outros interesses por de trás, são ajudadas.

Debandada

Não é só Bocalom que deverá pousar no PL nos próximos dias. Existe uma lista de atuais prefeitos e candidatos ao cargo no interior do Acre que vão se filiar ao partido do ex-presidente Bolsonaro. O mês que vem já é a data marcada para a cerimônia de filiação.

Nome conhecido

O ex-deputado estadual Eber Machado decidiu se filiar ao MDB e vai apoiar Marcus Alexandre para a Prefeitura de Rio Branco. Ele deverá disputar uma das cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco.

Não é o único ex-parlamentar

Eber não é o único ex-deputado que vai disputar uma vaga na Câmara. Além dele, Neném Almeida e Heitor Júnior também já se filiaram ao MDB para concorrer a uma cadeira de vereador nas eleições deste ano.

Regrediram?

Dizem que quando um ex-deputado é eleito vereador significa que ele regrediu politicamente. O parlamentar mirim é extremamente importante para administração de Rio Branco. Ser eleito para um mandato na Câmara Municipal é um preparo de terreno para a disputa de quem vislumbra a Assembleia Legislativa, que é o caso dos três vereadores, que sonham em voltar ao plenário da Aleac.

Audacioso

Com 4 novas vagas no jogo, a Câmara de Rio Branco terá 21 vereadores a partir de 2025. O MDB tem planos de eleger pelo menos 5 e ter a maior bancada da capital. Plano audacioso!

Presidente em ação

A deputada Socorro Neri deve começar uma série de reuniões com os partidos aliados do Progressistas em torno da candidatura de Alysson Bestene. Nesta semana foi a vez do PSDB, do Minoru e Luiz Gonzaga.

Fez o mínimo

Ponto para o presidente nacional do PL, Waldemar Neto, por afastar o assassino de Chico Mendes da presidência do partido no interior do Pará. Fez o mínimo. Porém, a decisão deixou alguns políticos do Acre, que são contra o líder seringueiro, totalmente decepcionados.

Um marco

Com 2 mandatos seguidos, a prefeita Fernanda Hassem sabe como lidar com a enchente do Rio Acre. Porém, desta vez, o último ano da sua gestão, era nítido que ela está mais abalada com a situação. Afinal, já é a segunda maior alagação da história de Brasiléia.