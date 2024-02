Deracre dá prazo de 90 dias para reforma de pista de pouso após empresas suspenderem voos no Acre

Após comunicado das empresas Aeroban Táxi Aéreo e Ortiz Táxi Aéreo, informando a suspensão dos voos para Marechal Thaumaturgo, em virtude das péssimas condições da pista de pouso do Aeródromo do município, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), solicitou um prazo de 90 dias para execução da manutenção na pista.

A decisão das empresas se deu em virtude das más condições da pista de pouso do aeródromo do município. Em sua nota, divulgada na quinta-feira (22), a Aeroban Táxi Aéreo destacou o risco que os muitos buracos presentes na pista representam para os aviões que pousam no local.

Já na nota foi enviada à reportagem do ContilNet na manhã desta sexta-feira (23), o Deracre informa que, conforme determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ficou recomendada a liberação da pista apenas para voos aeromédicos e transportes de valores.

Confira a nota na íntegra:

Nota Pública sobre o Aeródromo de Marechal Thaumaturgo

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), vem a público informar que, conforme as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), solicitou um prazo de 90 dias para execução de manutenção na pista de pouso do aeródromo de Marechal Thaumaturgo.

A agência reguladora recomendou a liberação somente para voos aeromédicos e transporte de valores.

O governo trabalha para ter pistas devidamente seguras no intuito de atender os pacientes e também para maior segurança nos pousos e decolagens.

Sócrates José Guimarães

Presidente do Deracre