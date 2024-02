‘É um prêmio para Rio Branco’, diz Bocalom sobre a capital ser uma das primeiras a vacinar contra dengue

Rio Branco foi uma das primeiras capitais da Região Norte a iniciar a campanha de vacinação contra a dengue. Nesta sexta-feira (16), as primeiras doses em crianças de 10 a 11 anos foram aplicadas. A capital terá, nesta primeira etapa, 3 pontos de vacinação: as URAPs Eduardo Assmar, no bairro 15, Barral y Barral, no Tangará e o CRIE, no Centro.

CONFIRA: Menina de 10 anos é a 1ª criança vacinada contra a dengue pela Saúde de Rio Branco: “Agora não pego mais”

O prefeito Tião Bocalom participou da abertura da campanha e disse que a Prefeitura Rio Branco vem fazendo um trabalho para diminuir a incidência de dengue na capital.

“Rio Branco em 2021 teve uma incidência muitíssima alta da dengue. Fizemos todo um trabalho de 2021 para 2022 e graças a Deus tivemos a maior redução do Brasil. Agora, evidentemente, como o país inteiro está sofrendo com a dengue, trouxeram a vacina. Eu acho que é um prêmio para Rio Branco, em função do trabalho que a gente fez. Este ano, apesar o Brasil está muito forte, na nossa capital, o índice ainda é um dos menores do Brasil”, disse.

VEJA MAIS: Vacina da Dengue: Governo distribui 4 mil doses e Rio Branco tem 3 pontos de vacinação

Ao todo, neste primeiro envio do Ministério da Saúde, a capital deve receber 11.560 doses. A secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, lembra que as doses não foram entregues na totalidade, por conta da falta de armazenamento das vacinas nas unidades básicas de saúde.