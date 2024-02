Em nota, Governo informa monitoramento contínuo dos rios com possibilidade de cheia no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), emitiu uma nota na noite desta quarta-feira (21) informando que atua no monitoramento contínuo do nível dos rios de todos os municípios do Estado, com atenção voltada às cidades de Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, e ainda Cruzeiro do Sul.

Segundo a nota, na manhã desta quarta-feira, 21, o Rio Acre, na cidade de Assis Brasil, teve uma elevação significativa de 7 metros devido à chuva de 177 milímetros que ocorreu na região, que corresponde a aproximadamente 177 litros de água em 1m², havendo uma resposta rápida na elevação do Rio Acre na região e na fronteira com o Peru.

Na última medição, realizada na noite desta quarta-feira, 21, o Rio Acre, em Assis Brasil, apresentou o nível de 10,52 metros (cota de alerta – 11,30m), em Brasiléia 6,47 metros (cota de alerta – 9,80m), Xapuri 7,70 metros (cota de alerta – 12,50m), Rio Branco 8,34 metros (cota de alerta 13,50m) e Cruzeiro do Sul 11, 48 metros (cota de alerta 11,80m).

“A previsão do tempo para os próximos dias, de acordo com monitoramento realizado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), aponta para uma tendência de um acumulado de chuvas significativo. No momento, há alerta meteorológico vigente até esta quinta-feira, 22, que coloca um quantitativo de chuvas previsto entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). O governo do Acre reforça para a população que segue em monitoramento e também com os protocolos de acionamentos vigentes”, destacou a nota assinada pela secretária de meio ambiente, Julie Messias.