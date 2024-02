Em primeira etapa, Sesacre vai vacinar apenas crianças de 10 a 11 anos contra a dengue

O Acre deu início a campanha de vacinação contra a Dengue nesta quarta-feira (14), em uma coletiva à imprensa realizada na sede do Instituto de Traumatologia do Acre (Into/Acre). Ao todo, na primeira remessa, foram enviadas pelo Ministério da Saúde, 18.210 doses.

SAIBA MAIS: Histórico: filho de Gladson e garoto de 10 anos são as primeiras crianças vacinadas contra a dengue no Acre

As doses devem ser aplicadas em 11 municípios do estado, todos na região do Baixo Acre. Por conta do pouco número de doses, a Secretaria de Estado de Saúde informou que deverá iniciar a campanha vacinando crianças entre 10 e 11 anos.

O Ministério da Saúde priorizou a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O Acre informou que pretende vacinar cerca de 54 mil crianças, que deverão ser imunizados com a chegada de novas doses.