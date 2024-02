Escola de Rio Branco recebe oito famílias após transbordamento de igarapés

Os primeiros bairros a serem afetados pela cheia dos igarapés foram o Parque das Palmeiras e o Bairro da Paz. O primeiro abrigo provisório foi montado na escola Álvaro Rocha, localizada no bairro Conquista.

Cerca de oito famílias foram encaminhadas na noite desta quinta-feira (22) para a Escola Álvaro Rocha, localizada no bairro Conquista, após o transbordamento de igarapés, em Rio Branco (AC). As famílias pertencem aos bairros do Parque das Palmeiras e o Bairro da Paz.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, mais de 30 pessoas foram encaminhadas ao espaço, sendo dez crianças. O Corpo de Bombeiros vem realizando a reomção das famílias, utilizando barcos para chegar até as residências. Uma das áreas atingidas é a rua Vista Alegre, no Parque das Palmeiras.

A previsão da Defesa Civil é que os igarapés continuem subindo e outra escola já está sendo preparada, caso seja necessário abrigar mais famílias.