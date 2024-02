Espetáculo de dança ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ estreia nesta sexta-feira

Referenciando a clássica história de Ronald Dahl, que já ganhou as telas de cinema três vezes, neste final de semana (16, 17 e 18 de fevereiro) estreia o novo espetáculo de dança “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, na Usina de Arte João Donato, às 19h.

Segundo a idealizadora do espetáculo, Jay Maciel, a ideia da realização veio de seu desejo como fã dos filmes – especialmente, a versão de 2005, dirigido por Tim Burton. Espera-se que a história ganhe novos contornos que honrem os ícones já clássicos na cultura pop mundial:

“A gente fica naquela expectativa imaginando cada coisinha no seu lugar e usando o nosso imaginário. ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ foi escolhida por misturar questões icônicas com drama, apesar de trazer fantasia e comédia e um drama ali acontecendo no meio que é por onde se desenrola a história”.

O espetáculo de dança ainda está com ingressos disponíveis. “A Fantástica Fábrica de Chocolate” fica em cartaz a partir da sexta-feira (16), seguindo no sábado (17) e domingo (18) na Usina de Arte João Donato, às 19h.

Pra garantir seu ingresso, entre em contato pelo número (68) 99934-2025.