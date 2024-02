Exclusivo: veja imagens do ato pró-Bolsonaro na Paulista; ContilNet acompanha

Neste domingo (25), em São Paulo, um ato em apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acontece na Avenida Paulista. O objetivo declarado do evento, segundo os organizadores, é contestar as acusações que recaem sobre o ex-presidente, envolvendo supostos planos de golpe de estado, enquanto também reforçam o apoio à democracia.

LEIA TAMBÉM: ContilNet acompanha ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista; confira informações em tempo real

De acordo com a estimativa da organização do evento, são esperadas mais de 1 milhão de pessoas. O ContilNet acompanha em tempo real o ato, com a participação do senador do Acre, Marcio Bittar (União) e o do deputado federal Coronel Ulysses (União).

SAIBA MAIS: Bittar e Uysses representam o estado em manifestação bolsonarista: “A bandeira do Acre é o nosso lema”

O ContilNet registrou fotos exclusivas da vista de cima da manifestação de apoiadores do ex-presidente.

Veja fotos exclusivas do ContilNet: