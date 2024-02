Fã de Lula, acreano de 11 anos com paralisia cerebral realiza sonho de conhecer o Palácio do Planalto

A quinta-feira (22), teve um sabor especial para aluno acreano Diego Fleury Silva dos Santos, de 11 anos da Escola Estadual Marechal Castelo Branco. Fã do presidente Lula, o acreano realizou o sonho de visitar o Planalto em Brasília.

Emocionado, Diego teve a oportunidade de conhecer vários espaços dentro do local, entre eles, o gabinete do presidente Lula, a sala da secretaria de Comunicação, a sala do fotógrafo Ricardo Stuckert, o salão nobre, entre outros espaços. Na sala do fotógrafo oficial de Lula, o famoso Ricardo Stuckert, Diego aproveitou para registrar a visita e tietar um dos maiores profissionais do Brasil.

Filho do casal Greyciane Souza da Silva dos Santos e do advogado Denys Fleury Barbosa dos Santos, o acreano com diagnóstico de paralisia cerebral aproveitou intensamente a visita ao espaço. O pequeno estudante acreano não esqueceu de fazer os cliques tradicionais na rampa e frente do tradicional símbolo de democracia e política do país.

Em entrevista a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, a mãe Greyciane Souza falou sobre à admiração do filho pelo presidente Lula. “Ele é fã demais do Lula. Pra te falar a verdade ele sabe toda a história do Lula. Ele sempre se interessou sobre o assunto da vida do presidente e também sobre a política brasileira”, contou em entrevista exclusiva ao ContilNet.

A mãe do estudante acreano concedeu, com exclusividade à coluna Douglas Richer, as imagens da visita do filho ao Planalto em Brasília. Entre as fotos, o pequeno acreano também foi clicado com ex-deputada federal do Acre, Regina Lino, filha do ex-governador Ruy Lino.

Veja as fotos!