A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) vai realizar no dia 9 de março, em Rio Branco, o Campeonato Acreano Escolar de Basquete 3×3, nos naipes feminino e masculino. O número de vagas para a competição vai ser limitado e as inscrições serão gratuitas.

“Não vamos cobrar inscrições dos estudantes/atletas, mas vamos exigir a filiação na FADE. É muito importante essa filiação para os alunos e também para entidade”, disse o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Professores/Técnicos

A FADE será mais rigorosa e espera as filiações dos professores/técnicos para as competições em 2024.

“Essa filiação é fundamental para podermos saber quem são os responsáveis pelas equipes e os estudantes/atletas. Não é rigor, precisamos ter todo o cuidado nos nossos eventos com a parte técnica e a segurança”, explica a coordenadora administrativa da FADE, Raquel Pessôa.

Seletiva para o Jeb´s

O Campeonato Acreano Escolar vai ser seletivo para os Jogos Escolares Brasileiros Sub-18. A competição vai ser realizada em Palmas, Tocantins.