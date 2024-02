Homem fica feliz com gravidez de esposa sem saber que filho não é dele

O sonho de ser pai quase foi realizado por um homem. O que ele não sabe é que, na verdade, a gravidez de sua esposa é graças a uma transa com um colega de trabalho. O caso, publicado de forma anônima no Reddit e revelado pelo portal Express, foi contado pela própria grávida, que mentiu para o marido que o filho seria dele.

De acordo com a mulher, que se identificou como Jess*, ela é casada com Kieren* por oito anos e ama o marido, mas, durante uma fase difícil, acabou fazendo sexo com um colega de trabalho, a quem ela chamou de Jeff*.

“Conheci Jeff há dois anos, quando vim para o departamento e ele é um dos melhores caras que conheço. Bem, uma noite ele me convidou para jantar. Eu menti para meu marido sobre isso e uma coisa levou à outra e dormimos juntos. Algumas semanas depois eu estava grávida”, compartilhou.

Após “surtar” com a gravidez, Jess decidiu manter a gestação e afirmou ao marido que o bebê era seu filho, mesmo sabendo que é de Jeff. O colega, por sua vez, ao saber da gravidez se afastou e chegou a pedir transferência de departamento.

“Se ele [o marido] descobrir eu sei que ele vai me deixar, e não quero isso. Estou extremamente assustada. O que eu faço? Como posso consertar isso? Há algo que eu possa fazer para salvar meu relacionamento com meu marido?”, questionou.

E você, o que faria nessa situação?