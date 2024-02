Horóscopo: veja o que esperar para todos os signos nesta sexta

A Lua Crescente está próxima ao ápice de sua iluminação máxima, pois o aspecto exato da Lua Cheia acontece logo na manhã do sábado, dia 24. Assim, esta sexta-feira, dia 23, chega animada, com muita vontade de entender o mundo, fazer perguntas profundas e promover o diálogo sobre temas tão complexos como os sentimentos.

Como as coisas ficam sempre mais difíceis quando são abordadas questões muito amplas – como, por exemplo: “de onde viemos? E para onde vamos?” -, então vale ser modesto nas ambições e buscar por algo mais simples. Afinal, para quem pelo menos se conhece e sabe onde quer chegar, já há meio caminho andado. E é assim que o astral deste último dia útil da semana se apresenta.

Além do Sol avançando pelo signo de Peixes, agora também será a vez do planeta regente do pensamento, Mercúrio, adentrar nas águas em movimento deste signo que é marcado pelo simbolismo ligado aos temas mais sutis da vida humana. As emoções mais profundas, os fenômenos psíquicos, as artes, a psicodelia e até a percepção musical estão sob os domínios do último signo zodiacal.

Dessa maneira, o astral fecha a semana de trabalho com um toque do canto da sereia, seduzindo a tudo e a todos para que se entreguem aos prazeres e excessos. Nada mal para o dia da semana que é historicamente dedicado ao planeta Vênus e que, assim, naturalmente já tende à boa vida. Preparado para decretar o “sextou” em grande estilo?

Bem, se tudo isso ainda não for suficiente para convencer você a se deliciar ao longo do dia, ainda tem mais! No céu, os planetas Vênus e Marte ainda estão bem próximos, no signo de Aquário. Embora já tenham chegado ao aspecto exato dessa poderosa conjunção, essa união simbólica entre os regentes do desejo e da sedução ainda está surtindo efeitos nos corações mais abertos à experiências conjuntas.

Então, é como se o astral juntasse a fome com a vontade de comer: é para devorar, mas vale também tomar cuidado com possíveis excessos. Então, vá com tudo, mas aprecie com moderação, no limite do saudável, ok?

Observe: toda iluminada, a Lua Crescente já é praticamente Lua Cheia, surgindo ao Leste ao mesmo tempo em que o Sol se põe a Oeste. Dessa maneira, a rainha da noite ficará visível por toda a madrugada. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural estará praticamente ao lado de Regulus, a estrela Alfa desse conjunto estelar, ao mesmo tempo em que também ficará alinhada a Alfard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: curta mais o seu dia, ariano. É importante estar ao lado de pessoas que extraiam o melhor de você e das suas potencialidades.

Touro: dê atenção às suas questões íntimas, taurino. Aliás, não deixe de estar próximo das pessoas com quem você pode se abrir.

Gêmeos: preste atenção no entorno, geminiano. É preciso exercer a sua sensibilidade para que você consiga interagir melhor com as pessoas.

Câncer: divirta-se, mas sem gastar muito, canceriano. É preciso estar atento às oportunidades de fazer coisas simples e prazerosas.

Leão: faça algo que ajude você a ter mais autoconfiança, leonino. É preciso usar a sua sensibilidade para interagir melhor com as pessoas.

Virgem: procure arejar a mente e descansar bem, virginiano. É importante cuidar do seu bem estar em um nível amplo.

Libra: é hora de dar mais valor à qualidade do que a quantidade, especialmente no que tange às amizades, libriano. O momento pede mais cumplicidade.

Escorpião: faça planos e mantenha a mente alerta para perceber boas oportunidades, escorpiano. O céu pede mais planejamento.

Sagitário: invista nos programas culturais e também nas conversas enriquecedoras, sagitariano. O céu pede para você expandir os seus horizontes.

Capricórnio: não tenha medo de ir fundo, capricorniano. O astral pede mais profundidade nas suas conversas e contatos.

Aquário: procure estar em boa companhia, aquariano. Aliás, esse é um momento excelente para falar sobre suas expectativas nos relacionamentos.

Peixes: mesmo que o clima esteja propício aos excessos, é importante que você não descuide da sua saúde, pisciano. Cuide de você.