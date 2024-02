Horóscopo: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta quarta-feira de Cinzas

Tem dia do ano mais, digamos, acinzentado do que a Quarta-feira de Cinzas? Talvez só o feriado de Finados, embora o retorno do Carnaval, para algumas pessoas, possa ser ainda mais mortal do que a data dedicada aos que já se foram. Mas, este ano, uma feliz coincidência faz com que este miolo de semana tenha um toque cheio de vida: em boa parte do mundo, celebra-se também o Dia de São Valentim – ou Dia dos Namorados – em 14 de fevereiro.

O que torna essa coincidência possível é o fato do Carnaval ser, ao contrário do Dia de São Valentim, uma data móvel. E o que muita gente não sabe é que o critério para localizar as datas móveis no calendário tem origem astronômica e astrológica. A determinação do feriado de Carnaval é feita para que a terça-feira de Carnaval aconteça com 40 dias de antecedência ao Domingo de Páscoa.

O dia dedicado a homenagear o renascimento de Cristo, o Domingo de Páscoa, por sua vez, é escolhido para que caia no primeiro domingo de Lua Cheia, depois do início da primavera, no Hemisfério Norte, ou do outono, no Hemisfério Sul. O fenômeno astronômico que determina essa mudança de estação climática é chamado de Equinócio Vernal, quando acontece o ano novo astrológico, marcado pelo ingresso do Sol no signo de Áries.

Deu nó aí na sua cabeça tantos nomes, datas e cálculos? Pois é, dessa forma nota-se como todos esses fenômenos culturais conectam pagãos, cristãos e até quem não professa fé nenhuma. Voltando ao Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados na maior parte do mundo, ele remete à Lupercália, festa romana voltada à fertilidade que, depois, foi agregada ao calendário cristão para homenagear o santo padroeiro dos casais e enamorados. Aqui nas terras brazucas, essa data foi fixada em 12 de junho para remeter ao Dia de Santo Antônio, que gosta de festa junina e tem fama de casamenteiro.

E por falar em namoro e casamento, o céu parece querer mais amor nesta Quarta-feira de Cinzas que também homenageia São Valentim. A Lua Nova ingressa no sensual signo de Touro e ainda tem o ardente encontro do patrono da conquista, Marte, com o regente da sexualidade, Plutão. Ambos estão no libertário signo de Aquário, mas já de mãos dadas com Vênus, que ainda está no compromissado signo de Capricórnio.

Com tudo isso acontecendo junto, não há dúvida: o astral evoca mais amor e união para colorir dias que podem nascer cinzas até no nome. Qualquer coisa, não se desespere, pois dá para pedir colo a São Valentim que, mesmo não sendo tão popular no Brasil, gosta de unir as pessoas apaixonadas pelo mundo todo!

Observe: a Lua Nova estará com cerca de 30% do corpo iluminado, ficando visível a Oeste, desde o pôr do Sol até às 22h, aproximadamente. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará próxima ao brilhante planeta Júpiter, também nas dependências do mítico carneiro estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará na mesma longitude de Angetenar, a estrela Tau² da Constelação de Eridanus.

Áries: concentre-se, ariano, para ser bem específico e estratégico. É hora de agir de maneira certeira.

Touro: priorize o que é essencial e não tenha medo de abrir mão de questões secundárias, taurino. O dia também está intenso, então cuidado com exageros.

Gêmeos: procure reabastecer as energias para começar o dia descasado, geminiano. É importante fazer uma coisa de cada vez.

Câncer: pense no futuro e planeje-se, canceriano. Procure dar voz às diferentes opiniões para poder ver mais longe.

Leão: é hora de colocar a vida em ordem, leonino. Faça planos e organize os seus próximos passos.

Virgem: esteja aberto a novas ideias, virginiano. O momento pede também mais otimismo para ampliar os seus horizontes.

Libra: o astral está profundo e transformador para você, libriano. Procure dar espaço para as pessoas, estreitando laços com quem vale a pena.

Escorpião: seja sincero e fale sem medo, escorpiano. É hora de perceber quem tem afinidade com você para aprofundar laços.

Sagitário: organize a agenda para preservar o seu corpo e bem-estar, sagitariano. É importante manter uma rotina saudável.

Capricórnio: o seu poder de persuasão e até a sedução estão em alta, capricorniano. É preciso saber trocar com as pessoas para mostrar o que você tem de melhor.

Aquário: olhe para dentro e recupere as energias, aquariano. Só cuidado com tanta intensidade.

Peixes: procure perceber as sutilezas das pessoas e do seu entorno, pisciano. É importante saber se comunicar com empatia.