Humaitá leva gol aos 50 e perde classificação nas penalidades no Florestão

Uma dura eliminação. O Humaitá perdeu para o Trem, do Amapá, por 4 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal nesta quinta, 22, no Florestão, e foi eliminado da Copa Verde de 2024. A equipe amapaense vai enfrentar o Remo na próxima fase da competição.

Resumo do jogo

O Humaitá abriu o placar aos 37 minutos, do segundo tempo, com Felipe Augusto cobrando uma penalidade. Depois do gol, o Trem aumentou a pressão. Aos 50 minutos, Eduardo fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou para Igor empatar. Nas penalidades, Aldair El Lobo perderam e o Tourão acabou sendo eliminado do torneio.

Copa do Brasil

O próximo desafio do Humaitá será o confronto contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão, na quarta, 28, às 19h30, no Florestão. O elenco reapresenta-se ao técnico Kinho Brito na tarde desta sexta, 23, no campo do Airton.

Eduardo foi decisivo

Eduardo teve uma atuação decisiva na classificação do Trem. O meia acreano entrou na segunda etapa e “carimbou” as principais jogadas de ataque. “Sabíamos das dificuldades da partida e do gramado. Conquistamos um grande resultado e agora é começar a pensar no Remo”, disse Eduardo.