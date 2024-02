Igarapé transborda em Sena Madureira e moradores ficam isolados, dependendo de barco

O nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu, às 9 horas da manhã desta terça-feira (27), 14,89 metros, excedendo em 89 centímetros a cota de alerta. Com isso, várias famílias tiveram que deixar suas casas e ir para o abrigo público.

Outra situação adversa no momento, diz respeito ao Igarapé Cafezal que transbordou nesta semana. Na conhecida Estrada do Tião, que dá acesso a comunidade Boca do Caeté, a ponte sobre o Igarapé Cafezal foi coberta pelas águas na madrugada desta terça-feira.

Para não deixar os moradores totalmente isolados, a Semsur está providenciando uma embarcação que servirá como catraia pública. Em Sena, vários setores da comunidade estão mobilizados para auxiliar os moradores afetados pela enchente.