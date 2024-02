Juntos e Misturados terá mais duas partidas no Álvaro Dantas

A fase de classificação do Campeonato Juntos e Misturados terá mais dois jogos nesta quinta, 15, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

Atlético de Madrid e Amigos do Quinarí abrem a rodada e no segundo confronto o Villa joga contra o Nacional.

Pode decidir

Atlético de Madrid e Amigos do Quinarí venceram na rodada de abertura do grupo A e por isso quem ganhar a partida de logo mais pode garantir uma vaga nas semifinais do torneio.

Bom começo

O presidente da Superliga Acreana de Futsal (SAF), Rafael do Vale, comentou a respeito do bom início do Juntos e Misturados.