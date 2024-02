Lula recebe chanceler de Putin, Sergey Lavrov, no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, no final da tarde desta quinta-feira (22/2), no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

A agenda começou às 18h e terminou por volta das 19h. Veja a saída do comboio que transportava o chanceler:

O chanceler russo veio ao país para participar da primeira reunião de chanceleres do G20, que foi no Rio, mas esticou a agenda até Brasília para se reunir com Lula. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência do bloco.

Durante o encontro, Lavrov reforçou a posição da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia e o presidente Lula se colocou à disposição para colaborar com esforços pela paz.

Além disso, o chanceler reiterou o convite ao presidente para participar da Cúpula dos BRICS, em outubro, na Rússia. Lula agradeceu o apoio e confirmou que irá ao encontro do bloco.

Também foram discutidos temas da agenda bilateral, os debates no G20 e outras questões globais.

Esta é a segunda vez que Lula recebe Lavrov no atual mandato. Em abril do ano passado, o chanceler russo veio ao Brasil. Na ocasião, Lavrov afirmou que os dois países dividem uma “visão similar” sobre os acontecimentos globais, em referência indireta à guerra na Ucrânia.

O conflito completa dois anos neste sábado (24/2), data que marca a invasão das tropas russas ao território ucraniano.