Mãe e filhos que sofriam abuso sexual e ameaças são resgatados em zona rural no Acre

Após uma denúncia de abuso sexual contra duas meninas de 9 e 12 anos, o Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul foi até a comunidade Forquilha, na região do Rio Liberdade, zona rural do município, e resgatou, além das crianças, a sua mãe e outro filho, que sofriam maus tratos e ameaças.

A operação teve o apoio do pelotão ambiental da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que fizeram a segurança da equipe do Conselho Tutelar. O grupo chegou ao local da denúncia na quinta-feira (22) e constatou a situação de violência doméstica e sexual praticada pelo próprio pai das crianças.

De acordo com um dos conselheiros tutelares que atendeu o caso, Maxwell Martins, o homem já teria histórico de abuso contra outras filhas quando elas eram adolescentes. “A situação chegou a nós através de denúncia, de que o genitor já tinha abusado de outras filhas quando ainda era na fase da adolescência e que supostamente estaria também abusando de mais duas filhas da idade entre 9 a 12 anos”, disse.

A mãe, acompanhada dos filhos, foi levada a Cruzeiro do Sul, onde recebeu atendimento do Conselho Tutelar, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), do Ministério Público, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da casa abrigo.

As duas meninas serão submetidas ao exame de conjunção carnal para constatar o abuso. Já o pai, não foi encontrado pela equipe, pois estaria na mata caçando. A Polícia Civil atua na investigação do caso e nas buscas pelo suspeito.