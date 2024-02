MC Ryan SP inicia tratamento para emagrecer: “Melhor coisa que eu fiz”

O procedimento consiste na inserção de um balão dentro do estômago. Após ser inflado, o dispositivo causa maior sensação de saciedade e auxilia no emagrecimento do paciente.

“Família, acabei de sair do procedimento, tirei o balão gástrico e vou repor na segunda-feira. Essa é a dra. Patrícia, um anjo que salvou a minha vida. Cheguei aqui com 130 quilos, sem conseguir respirar nem fazer nada da vida, sempre cansado. Hoje, meu ânimo mudou”, disse MC Ryan SP, mostrando a médica.

“Sempre tem um peso em cima do cara que é gordinho. Vem pra cá, vem conhecer um pouco do trabalho. Cheguei aqui com medo, mas foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi tão sensacional que vou vir aqui ‘botar’ o meu próximo na segunda-feira”, contou MC Ryan SP.