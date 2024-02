Michelle Bolsonaro cancela viagem aos EUA com Damares após operação da PF contra ex-presidente

A operação da PF apura a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os investigadores identificaram participação de Jair Bolsonaro em reunião contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) meses antes das eleições de 2022 e na formulação de uma versão de uma minuta golpista que previa a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A PF aplicou medidas restritivas ao antigo chefe do Executivo, como a proibição de deixar o país, de se comunicar com demais investigados, nem por meio de advogados, e a entrega do passaporte.

Turnê nos EUA

Michelle faria uma verdadeira turnê junto a Damares por igrejas evangélicas americanas de vertentes protestantes diferentes entre os dias 12 e 16 deste mês — desde a Igreja Batista à Assembleia de Deus. As duas irão palestrar nas cidades de Orlando (Flórida), Pompano Beach (Flórida), Atlanta (Geórgia) e Boston (Massachusetts).

No site dos eventos, os ingressos para ver as brasileiras variam entre US$ 45 e US$ 95. O valor mais caro é destinado para quem deseja garantir uma entrada antecipada, o livro de Damares e ainda um “meet and greet”, que consiste na oportunidade de conhecer as palestrantes e posar para fotos com elas. Com as taxas, é preciso desembolsar, ao todo, US$ 103 (aproximadamente R$ 506).

Além de Damares, também estarão nos painéis as empresárias fundadoras da “Mulher Protagonista, Fernanda Poleza e Faby Sampaio. Segundo o site da empreitada, a Mulher Protagonista Academy vende eventos e mentorias em uma espécie de “coaching”, que tratam sobre negócios, resiliência e empreendedorismo.