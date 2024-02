Ministro da Justiça prorroga atuação da Força Nacional no Acre por mais 90 dias; entenda

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (22), a portaria que prorroga, novamente, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no estado do Acre.

A Força Nacional vai continuar em território acreano por mais 90 dias, apoiando na implementação de medidas de enfrentamento aos crimes transnacionais e na preservação da ordem pública.

Ainda segundo a portaria, a FNSP vai auxiliar nas ações de policiamento ostensivo, na polícia judiciária e perícia forense nos órgãos de segurança do estado do Acre.

A prorrogação passa a vigorar do dia 6 de março a 3 de junho de 2024 e a sede de operação será em Rio Branco.

O contingente disponibilizado será de acordo com o planejamento definido pela Diretoria da FNPS, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.