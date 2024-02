Moradores do bairro Cannã fecham Avenida Amadeu Barbosa, em Rio Branco

Moradores do bairro Canaã, na capital acreana, fecharam na noite desta quinta-feira (22) a principal via de acesso ao bairro, Avenida Amadeu Barbosa, em um protesto devido a falta de fornecimento de eletricidade no bairro.

Os moradores relatam que a falta de eletricidade começou na manhã desta quinta-feira (22). Comerciantes do bairro também se uniram ao protesto.

O fechamento da Avenida resultou em congestionamentos significativos nas vias adjacentes, impactando o trânsito na região central da cidade.