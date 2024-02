Motociclista fica gravemente ferido após violenta batida contra carro na capital

Um motociclista ficou gravemente ferido, após colidir com um carro modelo Virtus, nesta terça-feira (06), no cruzamento das Ruas Aruba com Idalva Fraga Moreira, bairro JK, zona leste da capital.

O motociclista transitava pela Rua Aruba sentido à Avenida Mamoré, quando um idoso que conduzia o carro Virtus, invadiu a preferencial causando a colisão.

Uma equipe do Samu, esteve no local e socorreu a vítima com lesões graves para o Hospital João Paulo II.

A PM foi acionada para registrar o acidente.